L'intensité de la compétition lors de la 46e Olympiade d'échecs, organisée à Samarcande, atteint son paroxysme. Les matchs de la 3e ronde, disputés le 18 septembre, ont été marqués par une véritable détermination et des batailles tactiques pour les équipes d'Ouzbékistan : nos représentants ont remporté quatre victoires au cours de la journée, tout en concédant deux défaites. Dans le duel central masculin, l'équipe principale de l'Ouzbékistan (Ouzbékistan-1) a battu de manière convaincante l'une des meilleures équipes européennes, l'Autriche, sur le score de 3:1. Sur les 1er et 2e échiquiers, Nodirbek Abdusattorov a fait match nul contre Kirill Alekseyenko, tandis que Nodirbek Yakubboev a partagé le point avec Lukas Dotzer. Nos grands maîtres sur les 3e et 4e échiquiers ont fait preuve d'un immense talent : Javohir Sindarov a vaincu Felix Blohberger et Muhiddin Madaminov a battu Konstantin Peyrer, offrant ainsi une victoire précieuse à l'équipe.

Les grands favoris de la compétition ont également terminé la 3e ronde sans défaite : les États-Unis ont battu le Danemark 2,5:1,5, l'Inde a dominé l'Italie 3:1, et la Chine a écrasé la Bulgarie 3,5:0,5. Dans le tournoi féminin, l'équipe Ouzbékistan-1 reste parmi les leaders après une victoire importante 3:1 contre l'Indonésie. La 4e ronde, décisive, aura lieu le 19 septembre. Alors, quel avantage psychologique les coups de Sindarov et Madaminov ont-ils apporté à l'équipe, quels sont les résultats de nos équipes réserves et quels grands noms attendent nos représentants pour la 4e ronde ?

« Victoire 3:1 et coup de maître de Sindarov » : Détails du match Ouzbékistan-1 — Autriche

Chronique du match crucial de la 3e ronde de l'équipe masculine :

1er échiquier : Nodirbek Abdusattorov — Kirill Alekseyenko (0,5 : 0,5) : Une lutte positionnelle complexe a eu lieu sur le premier échiquier, se soldant par un match nul ;

2e échiquier : Nodirbek Yakubboev — Lukas Dotzer (0,5 : 0,5) : Yakubboev a partagé le point après une partie active contre son adversaire ;

3e échiquier : Javohir Sindarov — Felix Blohberger (1 : 0) : Sindarov a orchestré une combinaison agressive avec les blancs, forçant son adversaire à l'abandon ;

4e échiquier : Muhiddin Madaminov — Konstantin Peyrer (1 : 0) : Muhiddin a fait preuve de sang-froid dans la phase finale, portant le score total à 3:1.

Tous les fronts des hôtes : Équipes réserves et tournois féminins

Résultats de la 3e ronde pour les autres équipes ouzbèkes :

Ouzbékistan-2 (hommes) : Défaite serrée 1,5 : 2,5 contre l'Allemagne dans un match intense ;

Ouzbékistan-3 (hommes) : Large victoire convaincante 3,5 : 0,5 contre le Maroc ;

Ouzbékistan-1 (femmes) : Victoire 3:1 contre l'Indonésie (Afruza Khamdamova et Gulrukhbegim Tokhirjonova ont fait match nul, Umida Omonova et Nilufar Imomqoziyeva ont gagné) ;

Ouzbékistan-2 (femmes) : Défaite 1:3 contre l'équipe expérimentée d'Espagne ;

Ouzbékistan-3 (femmes) : Victoire écrasante 4:0 contrel'Arabie saoudite.

La marche des grands mondiaux : États-Unis, Inde et Chine

Lutte entre les autres favoris de l'Olympiade :

États-Unis — Danemark (2,5 : 1,5) : Les grands maîtres américains ont brisé la résistance scandinave avec une courte avance ;

Inde — Italie (3 : 1) : Les joueurs indiens n'ont laissé aucune chance aux Italiens et occupent les premières places ;

Chine — Bulgarie (3,5 : 0,5) : Les Chinois ont dominé la Bulgarie, s'affirmant comme de sérieux prétendants au titre.

Perspectives du tournoi et intrigue de la 4e ronde du 19 septembre

Analyses des experts après la 3e ronde :

Avantage du format hôte : L'Ouzbékistan participe avec trois équipes, permettant aux jeunes talents d'acquérir de l'expérience sur la grande scène ;

La course aux médailles s'intensifie : La progression sans faute de l'Ouzbékistan, des États-Unis, de l'Inde et de la Chine annonce des duels intenses pour les 4e et 5e rondes ;

4e ronde du 19 septembre : Demain, l'équipe Ouzbékistan-1 affrontera un autre poids lourd du classement mondial.

La 46e Olympiade d'échecs, qui se déroule sur la terre antique de Samarcande, rassemble l'élite mondiale et prouve une fois de plus l'hégémonie de l'école ouzbèke.

Selon vous, l'équipe Ouzbékistan-1, menée par Nodirbek Abdusattorov et Javohir Sindarov, pourra-t-elle surpasser les superpuissances comme les États-Unis et l'Inde pour remporter le titre ? Quelles sont vos attentes pour la 4e ronde du 19 septembre ? Partagez vos analyses en commentaires et diffusez cette fête mondiale des échecs à tous vos amis passionnés !