L'un des événements les plus importants et inattendus de l'année sur le marché du football mondial et du marketing sportif a eu lieu. La star principale du Real Madrid et de l'équipe nationale de France, Kylian Mbappé a officiellement mis fin à son partenariat avec le géant américain du sport Nike, qui était son principal sponsor technique depuis de nombreuses années. The Touchline selon une information sensationnelle relayée par le prestigieux The Athletic basée sur des sources internes, le super attaquant français a signé un contrat à long terme avec la marque de sport innovante en pleine ascension, ON originaire de Suisse.

Le plus intéressant est que la légende du football français Thierry Henry se cache directement derrière cet accord : il est prévu qu'Henry soit officiellement nommé directeur sportif du football pour l'entreprise suisse dans un avenir proche. Lors de la saison 2026/2027 en cours, Mbappé est en pleine forme, ayant marqué 8 buts et délivré 2 passes décisives en seulement 7 matchs sous le maillot du « club royal ». Actuellement, sous la direction du célèbre expert portugais José Mourinho les « Merengues », qui occupent la 2e place du classement de la Liga avec 3 points de retard sur le leader Barcelone, entameront un derby extrêmement tendu et sans compromis contre leur rival acharné, l'Atlético de Madrid, le 20 septembre.

Alors, qu'est-ce qui a poussé Mbappé à abandonner l'empire Nike pour passer à la marque suisse, quelle révolution Thierry Henry compte-t-il mener dans ce projet, et quel est l'état d'esprit de l'équipe à l'approche du derby du 20 septembre ?

« Une ère terminée avec Nike et le choix suisse » : La décision inhabituelle de Mbappé

4 aspects clés du tournant historique dans le marketing sportif :

La rupture d'une relation de longue date avec Nike : Kylian Mbappé, qui était le visage de Nike depuis ses débuts, a mis fin à une grande collaboration avec la marque américaine pour choisir une nouvelle direction ;

L'entrée de la marque ON dans le football : L'entreprise suisse, autrefois célèbre pour la course à pied et le tennis (projet Roger Federer), pénètre le marché du football avec force grâce à la star mondiale n°1, Mbappé ;

Le rôle décisif de Thierry Henry : Thierry Henry, qui deviendra bientôt directeur sportif du football chez ON, a été la figure centrale pour convaincre Kylian de ce partenariat stratégique ;

Marque personnelle et indépendance : Mbappé ne devient pas seulement une égérie publicitaire, mais obtient le statut d'actionnaire et de personnage central dans le développement du segment football de l'entreprise.

« 8 buts et 2 passes en 7 matchs » : Le récital de Mbappé lors de la saison 2026/2027

Les statistiques impressionnantes de l'attaquant français avec le Real :

8 buts cette saison : Mbappé a marqué 8 fois lors des 7 premiers matchs officiels de la saison 2026/2027, se plaçant seul en tête de la course au « Pichichi » ;

Contribution collective : L'attaquant a délivré 2 passes décisives à ses coéquipiers, participant directement à un total de 10 buts ;

Adaptation au système de Mourinho : Dans la tactique de l'entraîneur expérimenté José Mourinho arrivé à Madrid, Mbappé brise n'importe quelle défense en tant qu'attaquant libre principal.

20 septembre — Derby de Madrid : Bataille de feu au « Wanda Metropolitano »

La course au titre en Liga et l'intrigue de la prochaine journée :

La poursuite du Barcelone : Bien que le Real Madrid soit 2e au classement, il n'est qu'à 3 points du leader catalan ;

Déplacement difficile contre l'Atlético : Lors du derby de Madrid du 20 septembre, les « Merengues » n'ont besoin que d'une victoire, toute perte de points pourrait creuser l'écart ;

Le test de Mbappé dans le derby : Sur fond de nouveau contrat de sponsoring et d'une incroyable série de buts, Kylian devient l'arme principale de son équipe pour percer la défense de fer de l'Atlético.

Le passage de Kylian Mbappé du réseau Nike à la marque ON sous la direction de Thierry Henry a démontré que dans l'industrie du football, les transferts ne se jouent pas seulement sur les terrains, mais aussi intensément entre les marques mondiales.

Selon vous, quel impact le choix de Kylian Mbappé de quitter un géant mondial comme Nike pour signer avec la marque suisse ON aura-t-il sur son niveau financier et médiatique ? Les hommes de José Mourinho pourront-ils gagner le chaud derby de Madrid contre l'Atlético le 20 septembre et rattraper le leader Barcelone ? Laissez vos réflexions analytiques dans les commentaires et partagez cette analyse du tournant sensationnel du football mondial avec tous les fans de football et vos amis !