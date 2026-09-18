Une nouvelle structure diplomatique et économique visant à modifier l'équilibre des forces régionales dans l'espace géopolitique d'Europe centrale et orientale a vu le jour. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a officiellement annoncé le lancement du nouveau bloc international, le format « Huit des Carpates » (C8). Cette alliance stratégique vise à unir l'Ukraine et ses voisins européens immédiats — la Roumanie, la Serbie, la Pologne, la Slovaquie, la République tchèque, l'Autriche et la Hongrie — et, à travers eux, l'ensemble de l'Union européenne, au sein d'une plateforme de coopération unique.

Lors du premier sommet historique du C8, qui a débuté le 18 septembre dans la région ukrainienne d'Ivano-Frankivsk, le Premier ministre polonais Donald Tusk, ainsi que les présidents de la Serbie et de la Roumanie, Aleksandar Vučić et Nicușor Dan, ont participé en personne. Cependant, l'événement n'a pas été exempt de démarches diplomatiques et d'intrigues : le Premier ministre slovaque Robert Fico, qui avait annoncé sa venue en Ukraine seulement un jour avant le sommet, a annulé sa visite de manière inattendue et n'est pas venu à la réunion ; selon « Yevropeyskaya Pravda », Bratislava participe au sommet à un niveau diplomatique beaucoup plus bas. Néanmoins, la conférence a attiré une envergure commerciale immense : environ 550 représentants de grandes entreprises y participent, et la signature d'accords d'investissement et commerciaux d'une valeur d'un milliard d'euros est attendue.

Alors, quels sont les objectifs géopolitiques du « Huit des Carpates », pourquoi Robert Fico a-t-il refusé de venir au sommet et comment le nouveau format C8 modifiera-t-il l'architecture de sécurité européenne ?

« 8 pays et 4 piliers stratégiques » : les axes principaux du format C8

Les détails clés du « Huit des Carpates » présentés par Zelensky :

8 pays participants : Ukraine, Pologne, Roumanie, Serbie, Slovaquie, République tchèque, Autriche et Hongrie ;

4 fronts de coopération principaux : Les membres du bloc prévoient de former une chaîne unique en matière de sécurité régionale, de sécurité et d'indépendance énergétiques, de logistique des transports et d'économie transfrontalière ;

Intégration des régions et des communautés : Le format favorise non seulement les relations entre chefs d'État, mais aussi les contacts directs entre les régions frontalières et les communautés locales situées dans la région des Carpates ;

Pont avec l'Union européenne : La majorité des membres du C8 étant des pays de l'UE, la structure servira d'outil pour accélérer l'intégration complète de l'Ukraine dans l'infrastructure européenne.

« 1 milliard d'euros et 550 géants du business » : le sommet d'Ivano-Frankivsk en chiffres

Indicateurs économiques du premier sommet constitutif :

Environ 550 représentants d'entreprises : Un grand forum d'affaires se tient dans le cadre du sommet avec la participation des plus grandes entreprises, fonds d'investissement et producteurs de la région ;

Un paquet d'un milliard d'euros : À l'issue des négociations, un paquet de contrats d'une valeur d'un milliard d'euros sera signé pour étendre les corridors logistiques, interconnecter les réseaux énergétiques et stimuler le commerce mutuel ;

Rang des hauts dirigeants : La venue en personne du Premier ministre polonais Donald Tusk, du dirigeant serbe Aleksandar Vučić et du président roumain Nicușor Dan a prouvé le statut politique élevé accordé à la structure.

« L'absence de Fico et les tensions en coulisses » : Analyse diplomatique

Conclusions des politologues internationaux sur le nouveau format C8 et les conflits du sommet :

La position de Robert Fico : Le refus de dernière minute du Premier ministre slovaque de venir au sommet est interprété comme étant lié aux aspects complexes des relations de Bratislava avec Kiev et aux intérêts du pays dans les questions énergétiques avec la Russie ;

Le facteur Hongrie et Serbie : L'implication de la Hongrie, qui adopte souvent une position alternative au sein de l'UE, et de la Serbie, qui n'est pas membre du bloc, montre que la diplomatie de Zelensky cherche à créer de nouveaux espaces de compromis ;

La nouvelle hégémonie de l'Europe centrale : Cette alliance, née à l'initiative de la Pologne et de l'Ukraine, pourrait devenir un puissant hub économique et de défense remplaçant les formats traditionnels comme le « Triangle de Weimar » ou le « Groupe de Visegrád ».

Le lancement du « Huit des Carpates » devient l'une des plus grandes initiatives régionales des pays d'Europe centrale et orientale pour renforcer la sécurité et l'économie transfrontalière face aux menaces communes.

Selon vous, le format « Huit des Carpates » (C8) peut-il devenir un nouveau centre de pouvoir indépendant au sein de l'Union européenne ? Comment l'absence personnelle du Premier ministre slovaque Robert Fico au sommet affectera-t-elle la solidarité future de cette nouvelle alliance ? Laissez vos réflexions analytiques dans les commentaires et partagez ce résumé des changements géopolitiques brûlants en Europe avec tous les passionnés de politique internationale et vos amis !