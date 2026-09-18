Curiosity célèbre son 5000e sol d'exploration sur Mars

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Curiosity célèbre son 5000e sol d'exploration sur Mars

Le célèbre rover Curiosity de la NASA a terminé avec succès son 5000e sol (jour martien) à la surface de la Planète rouge. À l'occasion de cette étape importante, l'agence spatiale a publié une « carte postale » spéciale, prise et décorée par le rover lui-même, rapporte ixbt.com. rapporte ixbt.com.

Selon les informations, l'image commémorative a été capturée à partir d'un point situé près d'une crête appelée « Chokolatal » à l'aide de deux caméras de navigation en noir et blanc. Le premier cliché a été pris le matin du 30 août de cette année, et le second dans la soirée du 2 septembre. Les spécialistes ont combiné ces images et les ont colorisées manuellement : les teintes bleues reflètent la lumière du matin, tandis que les tons jaunes représentent la lumière de l'après-midi.

Détails du cliché historique

Sur cette photo, l'engin lui-même et le long chemin parcouru sont clairement visibles. En particulier, au premier plan, on peut voir le rover lui-même, son antenne UHF destinée à la communication avec les satellites, et le générateur thermoélectrique à radio-isotopes qui alimente Curiosity en énergie continue depuis près de 14 années terrestres.

La photo montre également les traces de roues du rover s'étendant au loin vers les pentes inférieures du mont Sharp, une montagne de 5 kilomètres de haut située dans le cratère Gale. Le bord lointain du cratère est visible à l'horizon. Rappelons que l'équipe de la mission avait déjà réalisé une image commémorative dans ce style en novembre 2021.

Poursuite de la mission scientifique

L'appareil, qui a rejoint la Planète rouge en août 2012, était initialement prévu pour une durée d'une année martienne (environ 687 jours terrestres). Cependant, il a fonctionné bien au-delà de la durée prévue, dépassant tous les objectifs, et continue activement ses recherches scientifiques à ce jour.

Actuellement, Curiosity gravit lentement les pentes du mont Sharp. Les couches de cette montagne renferment les secrets du processus de transition du climat martien d'une période humide à une période sèche. Selon les plans des spécialistes, l'objectif futur est d'étudier plus en profondeur les dépôts riches en sulfates qui se sont formés à une époque où l'eau du cratère disparaissait progressivement.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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