En Inde, les nouveaux modèles d'iPhone sont livrés plus rapidement qu'une pizza

En Inde, les utilisateurs ayant acheté les derniers iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max d'Apple n'ont plus eu besoin de faire la queue devant les magasins ou d'attendre des jours pour la livraison. Selon ixbt.com, il est désormais possible de recevoir ces gadgets coûteux à domicile en seulement 10 minutes grâce aux applications de livraison rapide. C'est ce que rapporte Techcrunch.com dans un article.

Dès le lancement des ventes vendredi dans le pays, des plateformes comme Blinkit, Instamart de Swiggy et BigBasket ont ajouté les nouveaux modèles Pro à leurs services. Il est remarquable que la vente de smartphones ait été mise en place via ces applications, principalement connues pour livrer des produits alimentaires et de première nécessité en quelques minutes. Parallèlement, les nouveaux appareils étaient également disponibles via les canaux de vente habituels d'Apple, notamment ses boutiques officielles, les revendeurs agréés et les places de marché en ligne.

La croissance rapide du marché du commerce ultra-rapide

En réalité, ce n'est pas la première fois que les nouveaux modèles d'iPhone sont vendus via des services de livraison rapide en Inde. Ces plateformes ont élargi leurs activités ces dernières années pour inclure l'électronique, les produits de beauté et la mode, en plus de l'alimentation. Cependant, le marché derrière ce segment se développe à un rythme très soutenu.

Selon un rapport de Redseer Strategy Consultants, le secteur du commerce ultra-rapide en Inde a atteint près de 9 milliards de dollars dès le premier semestre 2026. De plus, le nombre d'utilisateurs mensuels est passé de 8 millions il y a trois ans à plus de 60 millions. Selon les prévisions de Google et Deloitte, ce marché pourrait atteindre 50 milliards de dollars d'ici 2030, les produits non alimentaires comme l'électronique, la mode et la beauté devant représenter 45 % des dépenses.

Demande et résultats le jour du lancement

Une forte demande a été immédiatement perceptible dès le premier jour des ventes. BigBasket a notamment annoncé avoir livré plus de 300 iPhone 18 Pro et Pro Max dès la première heure. Selon les informations fournies par Instamart à TechCrunch, la ville de Bengaluru a été en tête des commandes de la série iPhone 18 Pro, suivie par Delhi. De plus, le modèle iPhone 18 Pro 256 GB en couleur Burgundy est devenu l'option la plus populaire, représentant près d'un tiers des ventes de la plateforme.

Néanmoins, quelques heures après le début des ventes, des ruptures de stock ont été observées. Dans de grandes villes comme Delhi et Bengaluru, certains modèles d'iPhone 18 Pro étaient totalement épuisés sur certaines plateformes de livraison rapide et dans des zones spécifiques, tandis qu'ils restaient disponibles ailleurs.

Évaluation des experts et perspectives d'avenir

Tarun Pathak, directeur de recherche chez Counterpoint Research, a souligné que ces services de livraison rapide le jour du lancement ont montré qu'ils pouvaient constituer un canal pratique pour les smartphones haut de gamme dans les grandes villes indiennes, bien que le volume global reste encore faible par rapport aux ventes traditionnelles. Cela signifie que la capacité à honorer des commandes de smartphones coûteux a été testée avec succès pour la première fois.

Selon Navkendar Singh, analyste chez IDC, l'Inde se distingue mondialement pour ce type de services de livraison rapide, et les consommateurs étaient prêts pour de tels achats car ils sont déjà habitués à ces plateformes pour leurs courses quotidiennes. Néanmoins, l'expert a ajouté que le commerce ultra-rapide n'est pas encore le principal canal de vente pour les smartphones, et que son rôle lors du lancement du nouvel iPhone est principalement un « événement marketing » destiné à créer du buzz.