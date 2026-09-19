Des récompenses pour la lecture : 15 minutes de lecture rémunérées

·11·Monde
Des récompenses pour la lecture : 15 minutes de lecture rémunérées

À Singapour, un système d'incitation unique est mis en place pour encourager la lecture. Désormais, les lecteurs ne gagnent pas seulement du savoir, mais aussi des pièces virtuelles.

Cette nouvelle initiative offre des pièces virtuelles pour chaque tranche de 15 minutes de lecture . Ces pièces pourront ensuite être converties en argent réel.

100 pièces virtuelles équivalent à 1 dollar de Singapour

Selon le système, l'utilisateur peut échanger 100 pièces virtuelles contre 1 dollar de Singapour .

Ainsi, la lecture passe d'un simple passe-temps à une activité financièrement gratifiante. L'initiative vise à stimuler l'intérêt pour la lecture tout en modifiant les habitudes numériques des jeunes et des adultes.

L'objectif : détourner les regards des téléphones vers les livres

L'idée principale est de distraire les gens du défilement incessant sur les réseaux sociaux pour concentrer leur attention sur les livres.

Notamment face au phénomène récent du « doomscrolling » — l'habitude de faire défiler sans fin du contenu sur les réseaux sociaux, qui consomme le temps de beaucoup de personnes sans qu'elles s'en rendent compte.

Ce nouveau système propose la lecture comme une alternative saine.

Si l'initiative porte ses fruits, la lecture ne servira pas seulement à enrichir les connaissances, mais deviendra une habitude générant un petit profit financier .

SingapourLecturePièces VirtuellesDoomscrollingÉducation
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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