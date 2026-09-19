Le vaisseau cargo, en route vers la Station spatiale internationale (ISS), le principal laboratoire scientifique de l'humanité dans l'espace, est sur le point d'achever sa mission cruciale. Lancé mercredi 16 septembre depuis le cosmodrome de Baïkonour par une fusée « Soyouz-2.1b », le vaisseau « Progress MS-35 » devrait s'amarrer au module « Poisk » samedi. L'amarrage est prévu à 16h46 (heure de Moscou) et cette mission apportera des fournitures vitales pour la vie à bord et les expériences scientifiques en cours.

Le cargo spatial transporte plus de 2,4 tonnes de marchandises diverses, notamment du carburant, de l'eau potable, de l'oxygène pour l'atmosphère artificielle et du matériel de laboratoire. Cependant, la plus grande innovation technologique de ce vol est la livraison d'un exosquelette spécial conçu pour contrôler le « Teledroid », un robot futuriste destiné à travailler dans l'espace ouvert.

Quelles expériences scientifiques attendent les 7 membres de l'équipage international en orbite ? Comment le robot androïde, qui sera livré à l'ISS dans les prochains mois, va-t-il révolutionner l'exploration spatiale, et quel est le rôle de la mission « Progress MS-35 » dans la sécurité orbitale ?

« 2,4 tonnes de réserves et systèmes de survie » : que contient la cargaison ?

Principaux indicateurs des cargaisons précieuses à bord du vaisseau « Progress MS-35 » :

Réserve de carburant : 842 kg de carburant pour corriger l'altitude de la station et maintenir sa stabilité en orbite ;

Eau potable : 420 kg d'eau potable pour les besoins de l'équipage international ;

Réserve atmosphérique : 50 kg d'air comprimé pour enrichir l'atmosphère respirable à l'intérieur de l'ISS ;

Équipements techniques : 525 kg d'équipements et de consommables pour maintenir la station en bon état technique et soutenir les activités quotidiennes de l'équipage ;

Équipements scientifiques complexes : Systèmes spécialisés pour mener des tests biologiques et physiques dans le laboratoire orbital.

L'exosquelette « Teledroid » et la révolution du laboratoire scientifique

Principales orientations scientifiques menées via le vaisseau spatial :

Télécommande d'un robot humanoïde : Un exosquelette de contrôle a été livré pour un robot androïde qui effectuera à l'avenir des réparations lourdes dans l'espace à la place des humains ; le robot lui-même sera envoyé à la station lors du prochain vol cargo en novembre ;

Programme d'expériences uniques : Livraison d'équipements pour des projets scientifiques nommés « Gazoanalizator-FS », « Biopolimer », « Virtual », « Vampir », « Uragan » et « Separatsiya » ;

Observation de l'environnement terrestre : Début d'une nouvelle étape dans l'évaluation des catastrophes naturelles depuis l'espace et la création de nouveaux matériaux spatiaux.

Équipage international : qui sert à bord de la station ?

Actuellement, une équipe soudée composée de 7 représentants de trois agences spatiales majeures travaille à bord de l'ISS :

Cosmonautes de « Roscosmos » : Pyotr Dubrov, Anna Kikina et Andrey Fedyayev ;

Astronautes de la NASA : Jessica Meir, Anil Menon et Jack Hathaway ;

Agence spatiale européenne (ESA) : L'astronaute française Sophie Adenot.

Malgré les complexités géopolitiques sur Terre, les astronautes travaillent ensemble dans l'espace pour la coopération mondiale, l'avenir de l'humanité et le progrès scientifique.

Selon vous, l'utilisation de robots humanoïdes comme « Teledroid » et d'exosquelettes pourra-t-elle remplacer totalement le travail humain dangereux dans l'espace à l'avenir ? Dans quelle mesure ces projets scientifiques internationaux en orbite terrestre stimuleront-ils les voyages de l'humanité vers Mars et la Lune ? Laissez vos analyses dans les commentaires et partagez cette analyse scientifique passionnante avec vos amis et les passionnés d'espace !