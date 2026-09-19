Pikachu à bord de la Station spatiale internationale : le petit héros en mission scientifique orbitale

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Pikachu à bord de la Station spatiale internationale : le petit héros en mission scientifique orbitale

L'Agence spatiale européenne (ESA) et The Pokemon Company International ont annoncé un programme conjoint sans précédent visant à populariser l'espace. Dans le cadre de ce partenariat, le célèbre personnage Pikachu a fait un voyage non seulement sur Terre, mais aussi à bord de la Station spatiale internationale. Cette initiative devrait constituer une étape importante pour susciter l'intérêt des jeunes générations pour la science et la technologie. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, ce projet est dédié à la Semaine mondiale de l'espace, célébrée du 4 au 10 octobre. En son centre, des expositions familiales à grande échelle seront organisées, racontant les programmes spatiaux européens, l'étude du système solaire et les activités quotidiennes des astronautes à bord de la station orbitale.

L'image de Pikachu est activement utilisée pour populariser la recherche spatiale. En particulier, une version en peluche du personnage a accompagné l'astronaute de l'ESA Sophie Adenot à bord de la Station spatiale internationale, effectuant un vol réussi et unique dans l'espace.

67 jours dans l'espace

Selon la source, le petit Pikachu a passé la période du 11 avril au 17 juin en orbite. Au total, il est resté 67 jours dans l'espace, effectuant environ 1040 orbites complètes autour de la Terre. Cette expérience unique est reconnue comme une étape intéressante pour harmoniser la recherche spatiale avec la culture populaire.

Dans le cadre de cette initiative, en plus des expositions scientifiques et éducatives, des produits spéciaux seront proposés au grand public. En particulier, l'ESA et Pokemon prévoient de lancer des vêtements exclusifs, divers accessoires et des produits de collection.

Intégration dans le monde numérique

La partie numérique du programme inclut également le célèbre jeu Pokemon GO. Les joueurs visitant des musées et des expositions en Europe auront accès à du contenu numérique spécial. Les utilisateurs pourront rencontrer le « Pikachu astronaute » spécialement ajouté au jeu, participer à des raids intéressants et à des recherches temporaires.

Ce programme conjoint, reliant la science et l'industrie du divertissement, devrait être un outil efficace pour transmettre les réalisations spatiales européennes au grand public, en particulier aux jeunes. La synthèse entre l'espace et des personnages populaires crée une base pour poursuivre de tels projets de vulgarisation scientifique à l'avenir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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