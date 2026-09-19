Flick dévoile le groupe pour Séville : Szczęsny, Pedri, Yamal et les autres ?

Le FC Barcelone, leader incontesté de la Liga, s'apprête à disputer l'un de ses déplacements les plus périlleux. Ce soir, le 19 septembre, le géant catalan affronte le FC Séville au célèbre stade Ramón Sánchez Pizjuán. Avant ce choc, prévu à minuit (heure de Tachkent), l'entraîneur Hans-Dieter Flick a dévoilé le groupe officiel.

Sur une série parfaite en championnat, l'équipe de Flick se rend en Andalousie avec un effectif de stars : Wojciech Szczęsny et Dominik Livaković dans les buts, João Cancelo, Pau Cubarsí et Jules Koundé en défense, Pedri, Gavi et Dani Olmo au milieu, tandis que Raphinha et Lamine Yamal mèneront l'attaque. 90 minutes sous la pression du Sánchez Pizjuán. du FC Barcelonesera un véritable test pour ses ambitions de titre et sa régularité.

Quels joueurs le technicien allemand choisira-t-il pour son schéma offensif ? Séville pourra-t-il mettre fin à la série parfaite des Catalans et quelle sera l'importance de cette victoire au classement ?

« De Szczęsny à Yamal » : le groupe completdu FC Barcelone face à Séville

Les joueurs sélectionnés par Hans-Dieter Flick par ligne :

Gardiens : Wojciech Szczęsny, Dominik Livaković, Rodríguez;

Défenseurs : João Cancelo, Alejandro Balde, Pau Cubarsí, Espart, Andreas Christensen, Martin, Jules Koundé, Eric García;

Milieux : Pedri, Gavi, Fermín López, Rodrigo, Dani Olmo, Marc Bernal;

Attaquants : Jezus, Lamine Yamal, Raphinha, Karim Adeyemi, Anthony Gordon, Abdelkarim;

Date et lieu : Dans la nuit du 19 au 20 septembre, 00:00 (heure de Tachkent), Séville, stade Ramón Sánchez Pizjuán.

« 100% de résultats et pressing intense » : La supériorité de l'équipe de Flick

Les atouts du FC Barcelone avant ce match :

Un parcours sans faute : Les Catalans ont remporté tous leurs matchs de Liga, occupant la première place avec un total de points parfait.

Une puissance offensive redoutable : La forme de Raphinha, auteur de triplés, et de Lamine Yamal, qui déchire les défenses adverses, constitue le danger principal.

Génie créatif au milieu : L'harmonie du trio Pedri, Gavi et Dani Olmo assure une maîtrise totale du ballon et des attaques rapides.

Une profondeur de banc riche : La présence d'ailiers rapides comme Karim Adeyemi et Anthony Gordon permet à Flick d'accélérer le rythme en seconde période.

Analyse tactique : À quoi s'attendre au Ramón Sánchez Pizjuán ?

L'avis des experts espagnols sur ce choc :

La résistance sévillane : Séville, qui propose toujours un combat acharné à domicile, misera sur des duels physiques et une défense agressive.

Le style vertical de Flick : L'entraîneur allemand privilégie une transition rapide vers la surface adverse plutôt qu'une possession prolongée.

Test défensif : La protection contre les contres de Séville, alors que Cubarsí et Cancelo montent, exigera une concentration maximale.

Le match Séville - Barcelone, qui débutera à minuit, sera sans aucun doute l'un des plus intenses de la semaine en Liga.

Selon vous, les hommes de Flick poursuivront-ils leur série de victoires ? Qui sera le héros du match : Raphinha, Yamal, ou Séville créera-t-il la surprise ? Partagez vos pronostics en commentaires !