Des artistes de rue en Inde présentent des spectacles insolites (vidéo)

En Inde, des artistes de rue présentent divers spectacles insolites basés sur la force physique et l'endurance pour attirer l'attention des spectateurs.

Dans l'un de ces spectacles, deux artistes réalisent des mouvements acrobatiques complexes. La vidéo montre l'un des artistes soulevant un objet d'un certain poids et le laissant tomber sur la poitrine de son partenaire.

De telles performances sont une forme unique de spectacle de rue, où les artistes tirent leurs revenus des dons des spectateurs. En Inde, les artistes de rue proposent divers programmes de divertissement, allant des performances musicales aux numéros acrobatiques.