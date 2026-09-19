Le smartphone Samsung Galaxy S27 Ultra sera équipé d'une batterie plus grande

Le géant technologique sud-coréen Samsung a décidé d'augmenter la capacité de la batterie de ses smartphones phares de nouvelle génération. Selon les données du régulateur chinois 3C, le nouveau modèle Galaxy S27 Ultra abandonnera la limite traditionnelle de 5000 mAh, inchangée depuis de nombreuses années, pour adopter une batterie nettement plus grande. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Il est connu que ces dernières années, les flagships de la série Ultra de l'entreprise étaient équipés de batteries d'une capacité de 5000 mAh. Cette situation était critiquée par les utilisateurs et les experts en technologie, étant considérée dans une certaine mesure comme un « retard par rapport aux exigences de l'époque ». Les nouvelles informations indiquent que l'approche à cet égard est en train de changer.

Capacité de la batterie et indicateurs marketing

Selon les informations du régulateur chinois relayées par le média ixbt.com, le modèle Galaxy S27 Ultra sera équipé d'une batterie de 5534 mAh. Les experts soulignent que ce chiffre est destiné aux documents techniques de l'appareil, mais qu'il est prévu que dans les supports marketing et les présentations officielles, ce nombre soit arrondi à 5700 mAh pour des raisons commerciales.

De plus, le modèle Galaxy S27 Pro, considéré comme un représentant plus compact de la série, n'a pas été oublié. Il est intéressant de noter que cette version plus petite recevra une batterie encore plus grande que celle du Galaxy S26 Ultra de la génération actuelle. Selon les données de la base du régulateur, le Galaxy S27 Pro sera doté d'une batterie de 5087 mAh (qui pourrait être annoncée comme 5200 mAh dans le marketing).

Capacités de charge rapide

Parallèlement à l'augmentation de la capacité de la batterie, la vitesse de charge des appareils est également d'une importance capitale pour les utilisateurs. Les documents de régulation 3C indiquent que la puissance de charge a été fixée au même niveau pour les deux nouveaux modèles phares.

Selon ces documents, les modèles Galaxy S27 Ultra et Galaxy S27 Pro prendront en charge une technologie de charge rapide de 60 W. Cet indicateur augmentera encore le confort d'utilisation quotidienne des flagships Samsung, permettant de recharger les batteries plus grandes en peu de temps.

Pour l'instant, Samsung n'a pas encore divulgué les informations finales sur la date de présentation officielle et les autres caractéristiques techniques de ces appareils. Cependant, leur passage par des organismes de certification majeurs comme 3C indique que les smartphones approchent de la phase de production.