L'explosion de la batterie d'une trottinette électrique provoque un incendie dans un immeuble

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L'explosion de la batterie d'une trottinette électrique provoque un incendie dans un immeuble

Dans la région de Tioumen, en Russie, l'explosion de la batterie d'une trottinette électrique a provoqué un grave incendie dans un immeuble résidentiel. L'incident a fait un mort et un blessé.

Il a été rapporté que l'événement s'est produit le 17 septembre dans l'un des appartements du 9ème étage d'un immeuble. C'est ce qu'a rapporté le média « SHOT ».

Selon les premières informations, la batterie de la trottinette électrique a explosé alors qu'elle était en charge dans l'appartement. Un incendie s'est déclaré immédiatement, envahissant rapidement le logement de fumée et de flammes.

Au moment de l'incident, une jeune femme et son petit ami se trouvaient à l'intérieur. Pour échapper aux flammes, ils ont tenté de sortir de l'appartement et sont passés par la fenêtre, se retrouvant suspendus dans le vide.

Le jeune homme a réussi à atteindre l'appartement situé à l'étage inférieur et à se sauver. La jeune femme, quant à elle, a fait une chute mortelle et est décédée des suites de ses blessures.

Une enquête est en cours par les services compétents. Des informations complémentaires sont en cours d'analyse pour déterminer si l'incendie a été causé par un défaut de la batterie ou par d'autres facteurs liés au processus de charge.

Incendie TioumenBatterie trottinetteSHOT17 septembreRussie
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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