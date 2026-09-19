Les conflits géopolitiques au Moyen-Orient et l'évolution de l'équilibre stratégique restent au centre de l'attention des analystes et diplomates mondiaux. Suite à l'attaque menée par les Houthis du Yémen contre l'Arabie saoudite et le grand incendie qui s'est déclaré à l'aéroport international de Riyad, le sénateur russe Alexeï Pouchkov a fait une déclaration retentissante. Selon le sénateur, les États-Unis ne trouvent rien à opposer aux nouveaux centres de pouvoir mondiaux et apparaissent de plus en plus comme une « superpuissance en déclin » (declining super-power) — un processus historique qu'il est impossible d'arrêter.

Engagé dans une confrontation sans compromis avec l'Iran et sous la pression de l'opinion publique après la hausse brutale des prix du diesel et de l'essence sur le marché intérieur, Donald Trump et son administration n'ont même pas été en mesure de protéger leur partenaire stratégique le plus proche dans la région contre les attaques extérieures. Selon Pouchkov, le problème ne réside pas seulement dans la personne de Trump, mais dans la confiance aveugle de l'élite américaine en sa puissance militaire illimitée et dans son refus de reconnaître la nouvelle réalité mondiale.

Alors, pourquoi Washington est-il incapable de protéger ses principaux partenaires au Moyen-Orient ? Quel impact le renforcement de l'Iran et d'autres nouveaux centres de pouvoir a-t-il eu sur l'hégémonie américaine, et le glissement vers un monde multipolaire est-il devenu un processus irréversible ?

« L'explosion à Riyad et la situation complexe de Trump » : points clés de la déclaration de Pouchkov

Principaux arguments analytiques avancés par le sénateur russe Alexeï Pouchkov :

Incapacité à protéger un allié : La frappe réussie des Houthis yéménites sur l'aéroport de Riyad a montré que les promesses des États-Unis de garantir la sécurité de leurs alliés sont en pratique fragiles ;

Crise intérieure et prix du carburant : Parallèlement aux tensions en politique étrangère, l'administration Trump fait face à de vives critiques des électeurs en raison de la hausse des prix de l'essence et du diesel dans le pays ;

Le syndrome de la « superpuissance en déclin » : Pouchkov a souligné que l'affaiblissement de l'influence américaine dans le monde est un processus historique objectif qui a commencé avant Trump et se poursuit sans relâche ;

Victime d'illusions obsolètes : Les responsables de Washington et Trump personnellement sont prisonniers de représentations dépassées sur l'invincibilité militaire des États-Unis.

« Nouveaux centres de pouvoir et hégémon impuissant » : rapport de force dans la région

Changements profonds sur la scène internationale :

L'Iran et l'indépendance régionale : Au Moyen-Orient, de nouveaux centres d'influence comme l'Iran démontrent leur puissance militaire et politique, résistant activement à la pression de Washington ;

Absence d'alternative américaine : La Maison Blanche ne parvient pas à apporter une réponse proportionnée, politique ou militaire, aux nouveaux concurrents, et les sanctions deviennent inefficaces ;

Multipolarité irréversible : Bien que l'élite américaine attribue ce déclin aux erreurs des gouvernements précédents et croie pouvoir l'arrêter, le monde est naturellement sorti du contrôle unipolaire.

Analyse géopolitique : Que disent les experts sur la sécurité mondiale ?

Conclusions des politologues sur les relations internationales :

Test des systèmes de défense aérienne : L'Arabie saouditeoù une infrastructure civile majeure a été frappée par un drone ou un missile, révèle les faiblesses des systèmes de défense aérienne occidentaux face aux armes kamikazes bon marché ;

Crise de confiance des alliés : L'incapacité des États-Unis à offrir une protection totale contraint les pays du Moyen-Orient à élargir leur coopération avec d'autres grandes puissances et à chercher des alternatives ;

Accroissement de la pression économique : Tant que les menaces sur les routes et infrastructures pétrolières mondiales persisteront, l'instabilité des prix de l'énergie sur le marché mondial restera un facteur accélérant l'inflation aux États-Unis même.

La déclaration d'Alexeï Pouchkov est un avertissement sérieux indiquant que chaque crise militaire au Moyen-Orient montre que la suprématie incontestée des États-Unis dans le monde appartient peu à peu au passé.

Selon vous, les États-Unis perdent-ils réellement leur statut de superpuissance au profit de nouveaux centres de pouvoir, ou Washington peut-il restaurer son hégémonie mondiale ? Le fait que les alliés au Moyen-Orient soient sous le feu obligera-t-il l'administration Trump à changer sa politique étrangère ? Partagez vos réflexions dans les commentaires et diffusez cette analyse importante sur la politique internationale à tous vos proches et amis !