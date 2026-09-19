Dans le cadre de la 6e journée de la Süper Lig turque, un affrontement crucial et intense attire l'attention des passionnés de football. L'Istanbul Başakşehir accueille le club de Gençlerbirliği sur sa pelouse. Avant ce match, qui débutera à 22h00 (heure de Tachkent), le staff technique des hôtes a annoncé le onze de départ, un événement majeur pour les supporters ouzbeks : le capitaine et buteur expérimenté de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Eldor Shomurodov, débutera la rencontre dès les premières minutes.

Un autre grand talent de l'équipe, Abbosbek Fayzullayev, débutera quant à lui sur le banc des remplaçants. Pour Başakşehir, classé 14e avec 4 points, ce match est un test décisif pour s'éloigner de la zone dangereuse ; les visiteurs, 12e avec 7 points, ne comptent pas partager les points à l'extérieur.

Eldor Shomurodov pourra-t-il, en duo avec Davie Selke, propulser Başakşehir vers le haut du tableau ? Abbosbek Fayzullayev changera-t-il le cours du match en entrant en seconde période ? Quel scénario nous réserve ces 90 minutes à Istanbul ?

« Shomurodov et Selke en attaque » : le onze de départ de Başakşehir

Composition officielle et liste des joueurs pour la 6e journée :

Gardien : Muhammad ;

Défense : Karbovnik, Emin, Ba, Saba ;

Milieu de terrain : Umut, Kemen, Olsen ;

Trio d'attaque : Brnić, Davie Selke, Eldor SHOMURODOV ;

Force de réserve : Le talentueux ailier Abbosbek Fayzullayev commence sur le banc et se tient prêt à entrer en jeu ;

Horaire et stade : 19 septembre, 22h00 (heure de Tachkent), stade Başakşehir Fatih Terim.

« Pression au classement et répartition des points »

Situation des deux clubs avant la 6e journée :

Başakşehir (14e place, 4 points) : Le club stambouliote, qui n'a pas connu le début de saison espéré, a l'opportunité d'atteindre 7 points en cas de victoire, d'égaliser avec son adversaire et de remonter au classement ;

Gençlerbirliği (12e place, 7 points) : Les visiteurs, qui font preuve de régularité, misent sur la discipline défensive et les contre-attaques pour obtenir un résultat ;

Enjeu mutuel : Le vainqueur ne prendra pas seulement trois points, mais s'éloignera également de la zone rouge pour gagner en confiance.

Analyse tactique : Le rôle de Shomurodov et le facteur Fayzullayev sur le banc

Conclusions des experts du football turc avant le match :

Tactique à deux attaquants centraux : L'entraîneur souhaite maximiser la pression physique et le jeu aérien dans la surface adverse en alignant simultanément Eldor Shomurodov et l'expérimenté attaquant allemand Davie Selke ;

Le rôle de « joker » de Fayzullayev : L'entrée en jeu du jeune milieu en seconde période est une manœuvre tactique visant à accélérer le rythme avec ses dribbles rapides et ses passes imprévisibles face à une défense fatiguée ;

Pression sur les ailes : L'activité de Brnić et Karbovnik pour servir Shomurodov dans la surface sera l'arme offensive principale de Başakşehir.

Ce duel, qui débutera à 22h00, est l'un des tests les plus importants pour le prestige et la position de nos compatriotes en Süper Lig.

Selon vous, Eldor Shomurodov marquera-t-il aujourd'hui contre Gençlerbirliği pour offrir la victoire à son équipe ? La mise sur le banc d'Abbosbek Fayzullayev est-elle une bonne décision tactique ? Partagez vos analyses en commentaires et diffusez cette analyse aux fans de football !