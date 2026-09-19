Les élections présidentielles anticipées, organisées dans un contexte de processus géopolitiques complexes et de changements politiques internes dans la région du Caucase, ont pris fin. Selon les résultats du scrutin du 18 septembre, Marat Kambolov a remporté une victoire écrasante et a été élu nouveau président d'Ossétie du Sud. D'après le rapport final et officiel approuvé par la Commission électorale centrale (CEC), 84,95 % des votants, soit 27 922 citoyens, ont exprimé leur soutien à la candidature de Kambolov.

La participation électorale a également atteint l'un des niveaux les plus élevés de l'histoire de la région : un total de 32 869 citoyens se sont rendus aux urnes, soit un taux de participation de 82,65 %. Les candidats rivaux — Murat Valiyev (3,82 %), Kazbek Kodoyev (2,52 %) et Zurab Kokoyev (1,48 %) — n'ont pas réussi à opposer une résistance significative, tandis que le vote « contre tous » n'a pas dépassé 4,90 %.

Quels facteurs ont conduit à l'arrivée au pouvoir de Marat Kambolov avec une telle avance, quels sont les plans du nouveau dirigeant en matière de sécurité et de développement économique, et quel impact ce choix politique aura-t-il sur l'équilibre des forces autour du Caucase ?

« Victoire absolue de 84,95 % et participation de 82,65 % » : Chiffres officiels de la CEC

Répartition finale des voix approuvée par la Commission électorale centrale d'Ossétie du Sud :

Marat Kambolov — vainqueur incontesté : Avec 27 922 voix (84,95 %), il a remporté la présidence dès le premier tour ;

Murat Valiyev — deuxième résultat : Avec 1 257 voix (3,82 %), il est loin derrière le leader ;

Position contre tous : 1 610 électeurs (4,90 %) ont voté contre tous les candidats, un chiffre supérieur aux résultats des autres rivaux ;

Kazbek Kodoyev et Zurab Kokoyev : Ils terminent la liste avec respectivement 828 voix (2,52 %) et 488 voix (1,48 %) ;

Participation record : 32 869 citoyens ont participé au vote, portant le taux de participation à 82,65 %.

« Élection anticipée et protocole des votes »

Rapport détaillé des élections présidentielles du 18 septembre :

Candidats / Options Nombre de voix Pourcentage Place et statut Marat Kambolov 27 922 84,95 % Président élu Murat Valiyev 1 257 3,82 % 2e place Kazbek Kodoyev 828 2,52 % 3e place Zurab Kokoyev 488 1,48 % 4e place Contre tous 1 610 4,90 % Votes de protestation Total des participants 32 869 82,65 % Participation finale

Analyse géopolitique et régionale : Qu'attendent les experts de l'ère Kambolov ?

Principales conclusions des politologues internationaux sur les questions caucasiennes :

Quête de stabilité interne : L'obtention de plus de 84 % des voix montre que la population est fatiguée de la fragmentation politique et souhaite une autorité verticale unique et de la stabilité dans la gouvernance ;

Tâches socio-économiques : La nouvelle direction est confrontée à des questions urgentes telles que la modernisation des infrastructures, la stabilisation du budget régional et l'amélioration du niveau de vie de la population ;

Orientation en politique étrangère : Selon les experts, sous Kambolov, l'intégration avec les principaux partenaires stratégiques de la région se renforcera et la sécurité aux frontières restera une priorité absolue.

Les résultats officiels confirmés par la CEC marquent le début d'une nouvelle étape politique en Ossétie du Sud et signifient que Marat Kambolov a reçu un immense crédit de confiance de la part des électeurs.

Selon vous, l'élection de Marat Kambolov avec une avance absolue de 84,95 % servira-t-elle à résoudre les problèmes économiques et de sécurité de la région ? Quel impact pensez-vous que ces résultats électoraux auront sur la situation politique régionale dans le Caucase ? Laissez vos analyses dans les commentaires et partagez ce résumé de l'actualité internationale avec tous les passionnés de politique et vos proches !