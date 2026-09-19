Bunyodkor bat le Buxoro à domicile : le club s'éloigne de la zone rouge

Dans le cadre de la 22e journée de la Super League d'Ouzbékistan, un affrontement intense a eu lieu à Tachkent entre Bunyodkor, qui cherche à sortir de la zone de relégation, et Buxoro, qui vise le top 4. Ivan Bošković sous la direction duquel les « Hirondelles » ont entamé le match avec beaucoup d'activité, prenant l'avantage dès la 8e minute grâce à un but rapide de Shahzodjon Ne’matjonov.

Bien que les visiteurs n'aient pas voulu abdiquer et aient égalisé à la 34e minute par une frappe précise de Temur Mamasidiqov, Abdulhamid Ikromov a inscrit le deuxième but, celui de la victoire, pour les Tachkentois à la 45+1e minute (2-1). En seconde période, les cages sont restées inviolées et les locaux ont décroché trois points précieux. Après ce succès crucial, Bunyodkor porte son total à 22 points, remonte à la 13e place et respire dans la lutte pour le maintien ; Buxoro, avec 34 points, reste 5e et manque l'occasion de se rapprocher du podium.

Alors, comment les protégés d'Ivan Bošković ont-ils résisté à la pression d'un adversaire coriace, et ce succès de la 22e journée de Bunyodkor quel impact aura-t-il sur leur avenir, et pourquoi Buxoro n'a-t-il pas pu obtenir le résultat escompté à l'extérieur ?

« Un but rapide à la 8e et une frappe à la 45+1e » : Chronique du match à Tachkent

Détails de l'intéressante rencontre de la 22e journée dans la capitale :

Départ fulgurant de Shahzodjon Ne’matjonov (8') : Le jeune buteur des locaux a profité d'une erreur défensive adverse dès le début pour ouvrir le score (1-0) ;

La réponse des visiteurs (34') : Poussés vers l'avant pour rétablir l'équilibre, les visiteurs ont égalisé grâce au talent de Temur Mamasidiqov (1-1) ;

Sang-froid en fin de mi-temps (45+1') : Dans le temps additionnel de la première période, Abdulhamid Ikromov a redonné l'avantage à Bunyodkor (2-1) ;

Discipline en seconde période : En seconde mi-temps, les Tachkentois ont défendu avec rigueur, préservant le score pour sceller cette victoire capitale ;

Changement au classement : Bunyodkor grimpe à la 13e place avec 22 points, Buxoro reste 5e avec 34 points.

Super League, 22e journée : Feuille de match et compositions

Protocole officiel complet de la rencontre disputée à Tachkent :

Compétition / Phase Résultat du match Buteurs Points des équipes Super League, 22e journée Bunyodkor 2 : 1 Buxoro Ne’matjonov 8', Ikromov 45+1' — Mamasidiqov 34' Bunyodkor — 22 points (13e place) / Buxoro — 34 points (5e place)

Composition de Bunyodkor : Abdumavlon Abdujalilov, Sardor Rahmonov, Amir To‘raqulov, Muhammadjon Hakimov, Shahzodjon Ne’matjonov (Sardor Abdunabiyev, 80), Narimonjon Ahmadjonov, Nosirjon Abdusalomov, Islom Anvarov, Abdulhamid Ikromov, Shamsiddin Tursunmahammadov, Mirkamol Annamatov (Eldor Naimov, 80) ;

Composition de Buxoro : Azizxon Isaqov, Xurshidbek Muxtorov, Anvarjon Jo‘rayev (Ozodbek Rajabov, 13), Temur Mamasidiqov (Asilbek Qayumov, 71), Quvondiq Ro‘ziyev (Nika Kacharava, 71), Asadbek Jo‘raboyev, Sherzod Esanov, Muhammad Yo‘ldoshev, Boyan Mladovich, Kirill Todorov, Vladimir Rodich ;

Changement forcé : Côté Buxoro, Anvarjon Jo‘rayev a dû quitter le terrain dès la 13e minute.

Analyse tactique : Les experts sur la victoire de Bunyodkor

Conclusions principales des spécialistes locaux sur la rencontre :

Le plan bien conçu d'Ivan Bošković : Les locaux ont pris le dessus sur un adversaire fort non pas par la possession, mais par des contre-attaques rapides et une efficacité sur coups de pied arrêtés ;

L'intensité des jeunes : La prise de responsabilité de Shahzodjon Ne’matjonov et Abdulhamid Ikromov dans les moments décisifs a donné une force supplémentaire à Bunyodkor ;

La résistance molle de Buxoro : Bien que l'effectif semble solide, la créativité a manqué au milieu de terrain, et l'entrée en jeu de joueurs expérimentés comme Nika Kacharava n'a pas suffi à changer la physionomie du match ;

Lutte pour le maintien : Pour le club de Tachkent, ces trois points ont une importance psychologique majeure, posant les bases pour aborder les finales de fin de saison avec confiance.

La performance volontaire de Bunyodkor à domicile a prouvé une fois de plus que le club est capable de mériter sa place en Super League.

Selon vous, Bunyodkor pourra-t-il maintenir cette dynamique et sortir définitivement de la zone rouge d'ici la fin de la saison ? Cet échec à l'extérieur affectera-t-il la course au podium de Buxoro ? Laissez vos analyses en commentaires et partagez ce résumé de la Super League avec tous les fans de football ouzbek !