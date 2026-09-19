Cris de «De Zerbi, dehors !» : la colère des fans de Tottenham

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Cris de «De Zerbi, dehors !» : la colère des fans de Tottenham

Une véritable révolte des supporters a éclaté autour de Tottenham, club londonien de plus en plus enlisé dans la crise en Premier League. Lors du match dramatique de samedi soir, le 19 septembre, perdu 2-3 à domicile face à Aston Villa, les « Spurs » n'ont pas seulement perdu trois points, ils ont aussi épuisé la patience de leurs fans. Alors que le score était de 0-3 et que l'équipe se dirigeait vers une défaite humiliante, des milliers de supporters ont commencé à quitter massivement le Tottenham Hotspur Stadium avant même le coup de sifflet final.

À la 84e minute, un flux de milliers de spectateurs mécontents a envahi les abords du stade. Les fans restés en tribune, ignorant les deux buts tardifs de leur équipe, ont déversé leur colère contre l'entraîneur Roberto De Zerbi, exigeant son licenciement immédiat. Après 5 journées, avec seulement 2 points et une 18e place catastrophique (zone de relégation), le système de gestion du grand club londonien semble en ruines.

Alors, la carrière de De Zerbi à la tête des Londoniens touchera-t-elle bientôt à sa fin ? Cette vive protestation des fans des « Spurs » forcera-t-elle la direction à prendre une décision rapide, et comment Tottenham sortira-t-il de ce gouffre psychologique ?

« Tribunes vides et huées ouvertes » : le paysage de la révolte à Londres

Les faits marquants de la soirée du 19 septembre au Tottenham Hotspur Stadium :

  • Évacuation massive (0-3) : Après le troisième but encaissé, les supporters, incapables de supporter le manque de volonté de l'équipe, ont commencé à quitter le stade dès la 84e minute ;

  • L'exigence « De Zerbi, dehors ! » : Les fans restés en tribune ont scandé des appels à la démission et des insultes virulentes à l'encontre de l'entraîneur italien ;

  • Des buts tardifs sans consolation : Les deux buts inscrits en fin de match n'ont pas apaisé la colère des fans — l'équipe a perdu 2-3 ;

  • Catastrophe au classement : Après 5 rencontres, Tottenham n'a récolté que 2 points et se retrouve à la 18e place, en zone de relégation.

« 2 points et 18e place » : quelles sont les vraies causes de la crise ?

Facteurs ayant influencé le début de saison raté des « Spurs » :

  • Déséquilibre tactique : Le style de jeu de Roberto De Zerbi, basé sur une relance courte risquée, crée d'immenses espaces en défense face au pressing intense de la Premier League ;

  • Perte de l'instinct de victoire : L'équipe n'a pas goûté à la victoire en 5 journées et s'incline facilement même devant son public ;

  • Faiblesse des leaders : Les erreurs grossières en défense et l'inefficacité des attaquants devant le but impactent directement les résultats ;

  • Pression sur la direction : Les propriétaires du club doivent désormais choisir entre accorder plus de temps à De Zerbi ou chercher un nouvel entraîneur avant la trêve internationale.

Analyse sportive : Experts Sur le destin de De Zerbi

Conclusions des experts et analystes du football anglais sur la situation :

  • Perdre la confiance des fans — le point de non-retour : En Premier League, le départ massif des supporters du stade et les appels à la démission de l'entraîneur sont généralement le signal final pour la direction ;

  • L'erreur de l'entraîneur italien : Appliquer sa philosophie de Brighton dans un club sous une pression immense comme Tottenham sans équilibre défensif est en train de perdre De Zerbi ;

  • Les prochaines journées — une question de vie ou de mort : Si une série de victoires ne commence pas rapidement, le grand club, actuellement 18e, se séparera inévitablement de son coach avant décembre.

La rencontre contre Aston Villa a clairement démontré que le problème à Tottenham ne concerne pas seulement les joueurs ou un seul match, mais qu'une crise profonde touche tout le système.

Selon vous, la direction de Tottenham doit-elle licencier immédiatement Roberto De Zerbi ou faut-il donner une chance à l'Italien de redresser la situation ? Pensez-vous que les « Spurs », qui débutent la saison à la 18e place, reviendront dans le top 4 cette année ? Laissez vos analyses en commentaires et partagez ce drame brûlant autour du club londonien avec tous les passionnés de football !

TottenhamRoberto De ZerbiAston VillaPremier LeagueFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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