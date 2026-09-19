Quel est le pays des amoureux des chats ? Quel pays est en tête du classement ?

·4·Monde
Quel est le pays des amoureux des chats ? Quel pays est en tête du classement ?

La Russie est classée comme le pays comptant le plus grand nombre de chats domestiques au monde. 59 % des foyers du pays possèdent au moins un chat. Ce chiffre est le plus élevé parmi les pays inclus dans le classement.

C'est ce qu'a rapporté la plateforme analytique Indonésienne Seasia Stats.

Outre la Russie, la Roumanie, la Pologne, la Lettonie et la Hongrie présentent également une forte proportion de foyers possédant des chats.

Parallèlement, le nombre de propriétaires de chats augmente également de manière significative en Asie du Sud-Est :

Indonésie — 47 % ;

Philippines — 43 % ;

Thaïlande — 42 %.

Infographie montrant la liste des pays et une femme portant un foulard serrant un chat blanc dans ses bras.

Les experts attribuent cette tendance principalement à l'urbanisation et au mode de vie urbain. Les chats s'adaptent facilement aux petits appartements, ne demandent pas beaucoup d'espace et sont des animaux plus indépendants.

RussieChatsSeasia StatsAsie du Sud-EstAnimaux
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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