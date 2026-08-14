Une lettre jetée à la mer il y a 53 ans retrouvée

Dans l’État américain du New Jersey, une lettre enfermée dans une bouteille jetée à la mer il y a 53 ans a été retrouvée. Cette découverte insolite a été faite lors du nettoyage de l’une des zones marécageuses de l’État, ravivant des souvenirs d’enfance de l’époque.

Jon Cutherman, cofondateur de l’organisation Tidelands Initiative, a trouvé la bouteille hermétiquement fermée alors qu’il participait à une nouvelle opération de nettoyage dans un marais d’Upper Township. Elle contenait une lettre humoristique écrite par une fillette de 9 ans nommée Lori Blair.

Datée du 20 août 1973 la lettre indiquait que la bouteille avait été jetée à la mer depuis Second Street Beach, à Ocean City. La fillette l’avait rédigée avec l’humour propre aux enfants, racontant qu’elle avait été kidnappée et emmenée sur une île près de la côte atlantique.

Selon son récit, de cruels « pêcheurs d’éponges » la forçaient à plonger dans des eaux infestées de requins. À la fin de la lettre, elle demandait à la personne qui trouverait la bouteille de la renvoyer à l’adresse indiquée. La fillette écrivait aussi, pour plaisanter, que la découverte de cette lettre pourrait lui avoir sauvé la vie.

Son auteure retrouvée 53 ans plus tard

Décidé à retrouver l’auteure de cette curieuse découverte, Cutherman a publié des photos de la lettre sur les réseaux sociaux. Quelque temps plus tard, le message est parvenu à Alison Spencer, la sœur de Lori, l’auteure de la lettre.

Selon Alison, Lori n’avait que 9 ans, tandis qu’elle-même en avait 16. D’après elle, Lori lui dictait le texte, car l’écriture de sa sœur était plus jolie.

Les deux sœurs ont ensuite jeté la bouteille à la mer depuis la plage d’Ocean City. Elles n’auraient jamais imaginé que la lettre envoyée à l’époque comme une simple plaisanterie d’enfance serait retrouvée 53 ans plus tard même.

Cette découverte montre que même une petite lettre que l’on croyait perdue en mer pendant des années peut un jour retrouver son propriétaire et réintégrer sa vie.