Achraf Hakimi sera jugé pour viol

·7·Sport
Achraf Hakimi sera jugé pour viol

La Cour de cassation française a rejeté le dernier recours d'Achraf Hakimi, défenseur du Paris Saint-Germain et de l'équipe nationale du Maroc, contre son renvoi devant le tribunal correctionnel pour viol. Ainsi, l'affaire sera examinée par le tribunal correctionnel des Hauts-de-Seine.

La Cour de cassation a conclu le 23 septembre 2026 qu'il n'y avait pas de motifs suffisants pour admettre le recours de Hakimi. Cette juridiction ne statue pas sur le fond de l'affaire pour déterminer la culpabilité ou l'innocence du joueur, mais vérifie la légalité et les aspects procéduraux des décisions des juridictions inférieures.

L'affaire concerne des faits survenus le 25 février 2023. Une jeune femme s'étant rendue au domicile de Hakimi à Boulogne-Billancourt, près de Paris, a accusé le footballeur de viol. Hakimi nie toutes les accusations depuis le début de l'enquête.

Le 24 février 2026, le juge d'instruction a conclu qu'il existait des charges suffisantes pour renvoyer Hakimi devant le tribunal. Le joueur a fait appel de cette décision, mais le 19 juin, la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance. Hakimi s'est ensuite pourvu en cassation, la plus haute instance judiciaire française.

Selon Me Bertrand Périer, avocat de la partie civile, la Cour de cassation a estimé qu'il n'y avait pas de moyens sérieux pour admettre le recours de Hakimi. Rachel-Flore Pardo, une autre avocate de la plaignante, a déclaré que sa cliente continuerait à se battre pour que justice soit rendue après trois ans et demi de procédure.

Me Fanny Colin, avocate de Hakimi, a souligné que le footballeur conteste fermement les accusations et que la Cour de cassation n'a pas examiné le fond du dossier. Selon elle, les arguments de la défense seront présentés lors du procès.

La date précise du procès n'a pas encore été fixée. La culpabilité ou l'innocence de Hakimi sera déterminée lors de cette audience.

Pour rappel, Achraf Hakimi évolue au Paris Saint-Germain depuis 2021.

Achraf HakimiParis Saint-GermainCour de cassationCour d'appel de VersaillesJustice
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Achraf Hakimi : Luis Enrique a créé une atmosphère familiale au PSGAchraf Hakimi : Luis Enrique a créé une atmosphère familiale au PSG21 mai 00:13Sensation en France : Lens bat le PSG et remporte le Trophée des ChampionsSensation en France : Lens bat le PSG et remporte le Trophée des Champions17 août 08:50Harry Kane élu meilleur joueur de la saison européenneHarry Kane élu meilleur joueur de la saison européenne23 mai 09:35Le Maroc annonce son effectif final pour la Coupe du MondeLe Maroc annonce son effectif final pour la Coupe du Monde27 mai 04:49Sérieux coups durs pour le PSG avant la finale contre Arsenal : Dembélé et Hakimi incertainsSérieux coups durs pour le PSG avant la finale contre Arsenal : Dembélé et Hakimi incertains25 mai 22:16Ousmane Dembele confirme sa disponibilité pour la finale de la Ligue des championsOusmane Dembele confirme sa disponibilité pour la finale de la Ligue des champions30 mai 15:55
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?