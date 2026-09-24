Achraf Hakimi sera jugé pour viol

La Cour de cassation française a rejeté le dernier recours d'Achraf Hakimi, défenseur du Paris Saint-Germain et de l'équipe nationale du Maroc, contre son renvoi devant le tribunal correctionnel pour viol. Ainsi, l'affaire sera examinée par le tribunal correctionnel des Hauts-de-Seine.

La Cour de cassation a conclu le 23 septembre 2026 qu'il n'y avait pas de motifs suffisants pour admettre le recours de Hakimi. Cette juridiction ne statue pas sur le fond de l'affaire pour déterminer la culpabilité ou l'innocence du joueur, mais vérifie la légalité et les aspects procéduraux des décisions des juridictions inférieures.

L'affaire concerne des faits survenus le 25 février 2023. Une jeune femme s'étant rendue au domicile de Hakimi à Boulogne-Billancourt, près de Paris, a accusé le footballeur de viol. Hakimi nie toutes les accusations depuis le début de l'enquête.

Le 24 février 2026, le juge d'instruction a conclu qu'il existait des charges suffisantes pour renvoyer Hakimi devant le tribunal. Le joueur a fait appel de cette décision, mais le 19 juin, la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance. Hakimi s'est ensuite pourvu en cassation, la plus haute instance judiciaire française.

Selon Me Bertrand Périer, avocat de la partie civile, la Cour de cassation a estimé qu'il n'y avait pas de moyens sérieux pour admettre le recours de Hakimi. Rachel-Flore Pardo, une autre avocate de la plaignante, a déclaré que sa cliente continuerait à se battre pour que justice soit rendue après trois ans et demi de procédure.

Me Fanny Colin, avocate de Hakimi, a souligné que le footballeur conteste fermement les accusations et que la Cour de cassation n'a pas examiné le fond du dossier. Selon elle, les arguments de la défense seront présentés lors du procès.

La date précise du procès n'a pas encore été fixée. La culpabilité ou l'innocence de Hakimi sera déterminée lors de cette audience.

Pour rappel, Achraf Hakimi évolue au Paris Saint-Germain depuis 2021.