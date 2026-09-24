Dans le secteur de l'athlétisme des XXe Jeux asiatiques, organisés par les villes japonaises d'Aichi et de Nagoya, un nouveau record mondial et une victoire historique ont été enregistrés pour le sport ouzbek. Lors de la finale du triple saut, notre talentueuse athlète Sharifa Davronova a réalisé une performance fantastique, décrochant la médaille d'or. Avec un saut décisif de 14,35 mètres, notre compatriote a surpassé toutes ses rivales, prouvant qu'elle est l'athlète incontestée du continent.

Il est remarquable que cette marque de 14,35 mètres constitue le record personnel absolu de Sharifa : elle a réussi à améliorer son précédent meilleur résultat de 26 centimètres ! Grâce à ce triomphe, Davronova devient pour la deuxième fois consécutive championne des Jeux asiatiques, confirmant son statut de double championne continentale. Cette victoire enrichit le palmarès de la délégation ouzbèke aux « Aichi-Nagoya-2026 » avec une nouvelle médaille du plus haut niveau.

Quel est le poids du saut record de 26 cm de Davronova dans l'athlétisme mondial, comment ce résultat de 14,35 mètres ouvre-t-il la voie au podium des prochains Jeux olympiques, et pourquoi Sharifa devient-elle la fierté principale de l'athlétisme ouzbek ?

« 14,35 mètres, un record de +26 cm et un double titre » : les 5 points clés du triomphe de Sharifa Davronova

Faits et chiffres les plus importants de la performance en athlétisme :

Double championne des Jeux asiatiques : Sharifa Davronova monte sur la plus haute marche du podium des Jeux asiatiques pour la deuxième fois de sa carrière ;

L'or absolu avec 14,35 mètres : Notre compatriote a nettement dominé toutes ses rivales continentales au triple saut ;

Record personnel battu : La marque de 14,35 mètres est entrée dans l'histoire comme la meilleure performance de toute la carrière de notre athlète ;

Un bond géant de 26 centimètres : Davronova a amélioré son précédent record personnel de près de 26 cm d'un seul coup ;

Un nouveau titre pour la délégation : Cette médaille d'or renforce encore la qualité des résultats de l'équipe d'Ouzbékistan aux XXe Jeux asiatiques.

« Aichi-Nagoya-2026 » : Finale du triple saut et analyse des records

Indicateurs de performance, dynamique de progression et comparaison compétitive :

Indicateurs et critères Sharifa Davronova (Ouzbékistan) Autres concurrentes continentales Discipline sportive Athlétisme : Triple saut Finalistes du triple saut Résultat enregistré 14,35 mètres (Record personnel) Résultats inférieurs à 14,35 mètres Mise à jour des records Ancien record personnel amélioré de 26 cm — Titre remporté MÉDAILLE D'OR (1ère place) Médailles d'argent et de bronze Statut sportif et titre Double championne des Jeux asiatiques Médaillées de la compétition Poids sur la scène mondiale Élite mondiale et prétendante au podium olympique Résultats au niveau régional

Expertise en athlétisme et analyse : Pourquoi 14,35 mètres et une progression de 26 cm sont-elles une sensation ?

Conclusions des analystes sportifs internationaux et des experts en athlétisme :

Le phénomène du saut de 26 cm : Au triple saut, améliorer un résultat de 2 ou 3 centimètres demande des mois d'entraînement acharné ; battre son record personnel de 26 centimètres lors d'une seule compétition témoigne d'un bond qualitatif majeur dans la puissance physique, l'accélération et la technique de saut de Davronova ;

14,35 mètres — un résultat digne d'un podium olympique : Dans les compétitions féminines modernes de triple saut, tout résultat dépassant 14,30 mètres garantit une place en finale et une chance de médaille aux championnats du monde et aux Jeux olympiques d'été ; avec ce résultat, Sharifa a fait une entrée audacieuse dans l'élite mondiale ;

Stabilité psychologique et expérience de championne : Malgré son jeune âge, défendre une médaille d'or aux Jeux asiatiques pour la deuxième fois a démontré la capacité de l'athlète à garder son sang-froid sous une pression intense ;

Un nouveau souffle pour l'athlétisme ouzbek : Ce succès de Davronova renforce la position dominante de notre école nationale d'athlétisme sur le continent et devient une source de motivation puissante pour les jeunes athlètes.

Sharifa Davronova, qui a hissé notre drapeau national haut dans le stade japonais, continue d'écrire une page véritablement dorée dans l'histoire du sport ouzbek.

Selon vous, Sharifa Davronova, qui a battu son record de 26 cm avec un résultat de 14,35 mètres, pourra-t-elle remporter l'or aux prochains Jeux olympiques d'été ? Comment évaluez-vous personnellement le fait que notre championne devienne double gagnante continentale ? Laissez vos avis et félicitations à Sharifa dans les commentaires et partagez cet article joyeux avec tous les passionnés de sport !