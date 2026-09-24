Lors des XXe Jeux asiatiques d'été, organisés par les villes japonaises d'Aichi et de Nagoya, un nouveau triomphe historique a été inscrit en lettres d'or dans l'histoire du sport ouzbek lors des épreuves d'aviron. Selon le service de presse du Comité national olympique d'Ouzbékistan, lors de la finale du deux de couple poids légers (Lm2x), nos talentueux rameurs, qui ont défendu l'honneur de notre pays — Shahzod Nurmatov et Sobirjon Safaraliyev ont franchi la ligne d'arrivée en première position avec une domination absolue, ajoutant une précieuse médaille d'or au compteur de notre délégation.

L'importance de cette victoire réside dans le fait que ce duo invincible avait déjà été sacré champion du monde cette année. Dans la course intense sur le bassin de Nagoya, le tandem Nurmatov et Safaraliyev a confirmé son statut sans faille, devançant tous les grands noms du continent pour ajouter le titre des XXe Jeux asiatiques à leur couronne mondiale. Cette victoire historique des rameurs ouzbeks renforce considérablement le palmarès de notre délégation et donne un élan décisif pour grimper dans le classement général.

Alors, quel travail acharné se cache derrière l'hégémonie absolue de Nurmatov et Safaraliyev dans l'épreuve Lm2x, et comment cette victoire de l'Ouzbékistan renforce-t-elle sa position dans les sports nautiques et quels nouveaux records attendent nos athlètes ?

« Du titre mondial au sacre asiatique » : 5 points clés de la victoire à Nagoya

Faits et détails marquants de la glorieuse victoire annoncée par le Comité national olympique :

Une nouvelle médaille d'or aux Jeux asiatiques : Shahzod Nurmatov et Sobirjon Safaraliyev ont surpassé tous leurs rivaux en finale pour décrocher le titre suprême ;

L'union des titres mondiaux et continentaux : Nos athlètes, déjà champions du monde cette année, ont prouvé leur suprématie absolue en remportant également l'or aux Jeux asiatiques ;

Maîtrise tactique dans l'épreuve Lm2x : Dans la course des poids légers, nos athlètes ont fait preuve d'une synchronisation parfaite et d'une vitesse exceptionnelle ;

Une médaille d'or cruciale pour la délégation : La qualité du tableau des médailles de l'équipe nationale d'Ouzbékistan aux « Aichi-Nagoya-2026 » a encore progressé ;

Reconnaissance de l'école ouzbèke de sports nautiques : Les succès consécutifs en aviron et en canoë aux XXe Jeux asiatiques confirment l'entrée de notre école nationale dans l'élite mondiale.

« Aichi-Nagoya-2026 » : Analyse de la finale Lm2x et des performances des champions

Indicateurs analytiques selon le statut, la discipline et les résultats de nos athlètes :

Critères et catégories Représentants de l'Ouzbékistan (Nurmatov / Safaraliyev) Autres concurrents du continent Discipline et épreuve Aviron : Lm2x (Deux de couple poids légers hommes) Finalistes de l'épreuve Lm2x Statut des athlètes Champions du monde en titre et désormais champions des Jeux asiatiques Médaillés des championnats continentaux et régionaux Position en finale 1ère place (MÉDAILLE D'OR) 2e et 3e places (argent et bronze) Mouvement tactique et synchronisation Domination totale du début à la fin et finish record Tentatives de rattrapage et résistance Contribution au tableau de la délégation Une nouvelle médaille d'or de haut niveau pour le trésor ouzbek — Perspectives olympiques futures Statut de favori principal pour les Jeux de Paris et Los Angeles Lutte pour les points au classement international

Expertise sportive et analyse : Pourquoi le tandem Nurmatov et Safaraliyev est-il considéré comme un phénomène de l'élite mondiale ?

Conclusions des analystes sportifs internationaux et du staff technique national :

« Deux sommets en une année » : Être imbattable à la fois aux championnats du monde et aux Jeux asiatiques la même année civile exige de maintenir une forme physique optimale sur une longue période ; cette constance de Shahzod et Sobirjon démontre leur professionnalisme de classe mondiale ;

Spécificités du format Lm2x : Dans les épreuves de poids légers, le poids est strictement contrôlé, chaque gramme de masse musculaire devant servir à la puissance explosive et à la vitesse ; la vitesse enregistrée par nos représentants a été jugée inégalée à l'échelle continentale ;

« Vague d'or » dans les sports nautiques : Après l'or de Shohsanam Sherzodova en canoë, ce succès de Nurmatov et Safaraliyev en aviron de l'Ouzbékistan augmente considérablement la qualité des médailles à Nagoya et renforce notre délégation parmi les meilleures nations ;

Plans olympiques futurs : Ce duo, qui a conquis les titres mondiaux et asiatiques, est officiellement reconnu comme l'un des principaux espoirs de médaille de notre pays pour les prochains Jeux olympiques d'été.

Shahzod Nurmatov et Sobirjon Safaraliyev, qui ont brillé dans les eaux japonaises, ont écrit une nouvelle page brillante et inoubliable de notre histoire sportive nationale.

Selon vous, Shahzod Nurmatov et Sobirjon Safaraliyev, champions du monde et des Jeux asiatiques la même année, pourront-ils également conquérir l'or aux prochains Jeux olympiques d'été ? Comment évaluez-vous personnellement la série de médailles de nos rameurs aux « Aichi-Nagoya-2026 » ? Laissez vos réflexions et vos chaleureuses félicitations à nos héros dans les commentaires et partagez ce reportage victorieux avec tous les passionnés de sport !