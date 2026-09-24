Le milieu de terrain du Real Madrid, Jude Bellingham, a annoncé la réception inattendue d'un trophée à son domicile : le « Soulier de bronze » de la Coupe du Monde qui s'est tenue en Amérique du Nord. Le joueur a admis qu'il ignorait même l'existence d'une telle récompense, une situation qui a suscité beaucoup d'intérêt sur les réseaux sociaux. C'est ce que rapporte Goal.com. rapporte .

Selon ixbt.com et d'autres sources sportives, le joueur de 23 ans a mené l'équipe d'Angleterre tout au long du tournoi, jouant un rôle clé dans l'obtention du meilleur résultat de l'équipe depuis des décennies. Bellingham a disputé huit rencontres lors du Mondial estival et a réussi à inscrire sept buts.

Grâce à ce résultat, il a établi un record en tant que joueur ayant marqué le plus grand nombre de buts pour l'équipe nationale d'Angleterre lors d'une seule Coupe du Monde. Il a réalisé des doublés lors de la phase de groupes contre le Mexique et la Norvège, et a également inscrit son nom au tableau d'affichage lors du match pour la troisième place contre la France.

Détails du record et de la remise

Son nombre total de buts dans le tournoi lui a permis de se classer troisième, derrière Kylian Mbappé et Lionel Messi. Bien qu'il ait marqué le même nombre de buts qu'Erling Haaland, il a remporté le « Soulier de bronze » grâce à une passe décisive supplémentaire.

Jude Bellingham a partagé une photo du trophée arrivé dans une boîte spéciale sur son application personnelle JB5, ne cachant pas sa surprise. « Un Soulier de bronze de la Coupe du Monde... Je ne savais même pas qu'un tel prix existait, mais merci quand même », a écrit le milieu de terrain sous la photo.

Décerné par la FIFA depuis 1982, ce prix a été remporté par des légendes du football telles que Zico, Gary Lineker, Ronaldo et Neymar. Les sept buts de Bellingham constituent le résultat le plus élevé jamais enregistré par un représentant d'une équipe classée troisième.

Performance sportive exceptionnelle et continuité

Ce Mondial estival était le quatrième tournoi international majeur de la carrière de Bellingham. Ses performances éclatantes ont considérablement augmenté son total de buts en équipe nationale, atteignant 13 buts en 56 matchs, et lui ont assuré une place dans l'équipe type du tournoi.

Sous la direction de Thomas Tuchel, l'équipe d'Angleterre a atteint les demi-finales avant de battre les Français lors du match pour la troisième place. Le joueur du Real Madrid a transféré cette excellente forme sportive au début de la saison en club, enregistrant trois buts et trois passes décisives lors des sept premiers matchs de La Liga.