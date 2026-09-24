Anthony Gordon s'exprime sur les favoris du Ballon d'Or

Alors que la course pour le trophée individuel le plus prestigieux du football européen, le Ballon d'Or, s'intensifie, le nouveau membre du FC Barcelone, Anthony Gordon, a partagé ses réflexions. Selon Goal.com, l'ailier anglais a désigné son coéquipier catalan Lamine Yamal et le capitaine de l'équipe nationale d'Angleterre, Harry Kane, comme les principaux prétendants à ce prix. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Arrivé au club catalan pour 70 millions de livres sterling lors du mercato estival, le joueur de 25 ans a déjà fait ses preuves lors de ses sept premiers matchs en Liga. Au cours de ces rencontres, il a délivré cinq passes décisives au jeune prodige Lamine Yamal. Actuellement, Anthony a retrouvé son capitaine en sélection nationale et se prépare pour le match de l'Angleterre contre les champions du monde en titre, l'Espagne, dans le cadre de la Ligue des Nations.

L'ascension fulgurante de Lamine Yamal

Bien que l'attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé, soit également en lice pour le titre de meilleur joueur du monde, Gordon a souligné que ses partenaires en club et en sélection se distinguent nettement des autres. Il n'a notamment pas caché son admiration pour les accomplissements et le niveau de jeu affiché par Lamine Yamal, âgé de dix-neuf ans.

« Pour moi, ce trophée devrait revenir à l'un de ces deux joueurs en fonction des résultats obtenus. Ce que Lamine a accompli à cet âge est stupéfiant. Son style de jeu est tout simplement incroyable. En ce moment, il évolue à un niveau totalement différent », a déclaré Anthony Gordon.

La saison historique de Harry Kane

Tout en reconnaissant que Yamal est le meilleur ailier du monde, Gordon a rappelé que les résultats exceptionnels de Harry Kane lors de la saison 2025/26 ne doivent pas être ignorés. Le capitaine de l'équipe d'Angleterre a réussi à marquer pas moins de 73 buts toutes compétitions confondues au cours de la saison.

« Si l'on parle de la saison dernière, H (Kane) a autant de chances que n'importe quel autre candidat, car sa saison a été historique. Le nombre de buts qu'il a inscrits et ce qu'il a fait pour notre équipe lors de la Coupe du Monde sont admirables. Les deux joueurs ont de solides arguments pour prétendre au titre, je leur souhaite donc bonne chance à tous les deux », a ajouté le footballeur anglais.

L'équipe d'Angleterre se prépare actuellement pour ses premiers matchs officiels après la douloureuse défaite en demi-finale de la Coupe du Monde estivale. Le match de Ligue des Nations contre l'Espagne pourrait influencer non seulement la dynamique d'équipe, mais aussi le sort des trophées individuels en fin de saison.