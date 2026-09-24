Comparaison de la confidentialité de l'écran entre le Xiaomi 18 Pro et le Galaxy S26 Ultra

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Comparaison de la confidentialité de l'écran entre le Xiaomi 18 Pro et le Galaxy S26 Ultra

Le Xiaomi 18 Pro et le Galaxy S26 Ultra, deux des derniers modèles phares du marché des smartphones, ont été testés sur leurs fonctionnalités de confidentialité uniques. Selon les premiers résultats comparatifs présentés par l'insider renommé Ice Universe, ces deux smartphones avancés ont montré des résultats radicalement différents en matière de protection de l'écran, attirant l'attention des utilisateurs. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon la publication ixbt.com, l'insider Ice Universe, connu dans le monde de la technologie pour ses informations fiables, a testé les deux flagships sous différents angles pour évaluer leurs capacités en mode confidentialité. Le critère principal était la capacité des appareils à masquer efficacement les informations des regards indiscrets.

Protection de l'écran et visibilité latérale

Les tests effectués ont révélé que le futur flagship de Samsung affiche une efficacité supérieure dans ce domaine. Il a été constaté qu'avec le mode confidentialité activé sur le Galaxy S26 Ultra, l'image à l'écran devient pratiquement invisible pour les personnes regardant depuis le côté.

Il s'avère que sur le flagship de Samsung, le contenu devient extrêmement flou sous un angle latéral, rendant sa lecture impossible. Même si les personnes environnantes se trouvent à une très courte distance de l'utilisateur, la fonction de confidentialité s'est avérée capable de protéger efficacement les données personnelles contre les regards indiscrets.

Caractéristiques spécifiques du flagship Xiaomi

Cependant, le modèle Xiaomi 18 Pro a enregistré un résultat légèrement différent. L'expert souligne que le flagship de la marque chinoise dispose également d'un mode confidentialité qui fonctionne, mais il ne parvient pas à assurer une restriction aussi stricte que celle de Samsung.

Même après l'activation du mode sur le Xiaomi 18 Pro, le texte et les images à l'écran restent suffisamment visibles sous de nombreux angles. Bien que la fonction remplisse son rôle en limitant la visibilité dans une certaine mesure, l'effet de protection est nettement moins puissant que celui du Galaxy S26 Ultra.

En conclusion, si l'objectif principal est de masquer au maximum les données personnelles aux yeux des tiers, le Samsung Galaxy S26 Ultra s'impose clairement. Cette comparaison permet aux utilisateurs d'évaluer à l'avance quel smartphone est le plus adapté pour garantir leur confidentialité.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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