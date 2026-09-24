Lors des XXe Jeux asiatiques, organisés par les villes japonaises d'Aichi et de Nagoya, la délégation sportive ouzbèke a atteint un nouveau résultat historique et retentissant. Selon le service de presse du Comité olympique national d'Ouzbékistan, lors de la finale de tir au pistolet à air comprimé à 10 mètres, le tireur d'élite Vladimir Svechnikov a fait preuve d'une domination absolue, surpassant tous ses rivaux pour décrocher la médaille d'or.

Cette victoire est entrée dans l'histoire non seulement comme un exploit personnel, mais aussi comme un événement majeur dans les annales du sport ouzbek : pour l'Ouzbékistan, il s'agit de la première médaille d'or en tir sportif aux Jeux asiatiques après une pause de 32 ans remportée ! De plus, lors d'une finale acharnée, Svechnikov a totalisé 244,3 points, établissant un nouveau record absolu des Jeux asiatiques. Ce score a non seulement battu le record continental, mais a également prouvé que les athlètes ouzbeks sont au niveau des meilleures écoles de tir au monde.

Alors, quel élan cette médaille d'or historique, attendue depuis 32 ans, donnera-t-elle au développement du tir sportif en Ouzbékistan, quels nouveaux horizons le record de 244,3 points de Svechnikov ouvre-t-il dans les compétitions internationales, et comment ce triomphe à Nagoya renforce-t-il la position de notre délégation au classement général ?

« L'or attendu depuis 32 ans, 244,3 points et le record de Nagoya » : 5 points clés de cette victoire historique

Faits et chiffres marquants du triomphe de Vladimir Svechnikov aux Jeux asiatiques :

La « pause dorée » de 32 ans est brisée : L'Ouzbékistan retrouve enfin la plus haute marche du podium en tir sportif aux Jeux asiatiques, une première depuis 32 ans ;

Victoire au pistolet à air comprimé à 10 mètres : Svechnikov a surclassé tous les grands noms du continent lors de la finale de l'épreuve de tir à 10 mètres ;

Nouveau record des Jeux asiatiques : Notre compatriote est devenu le nouveau détenteur du record de l'histoire de la compétition avec un total de 244,3 points en finale ;

Reconnaissance officielle du CNO : Le Comité olympique national d'Ouzbékistan a qualifié ce résultat comme l'un des tournants les plus significatifs de l'histoire du sport national ;

Un élan important pour le classement général : Cette médaille d'or enrichit le compteur de notre délégation aux Jeux d'Aichi-Nagoya 2026 avec un titre prestigieux supplémentaire.

« Aichi-Nagoya 2026 » : Analyse de la finale du pistolet à air comprimé à 10 mètres et des records

Comparaison des résultats de Vladimir Svechnikov et des indicateurs historiques :

Indicateurs et critères Vladimir Svechnikov (Ouzbékistan) Autres finalistes asiatiques Discipline et épreuve Pistolet à air comprimé, 10 mètres Pistolet à air comprimé, 10 mètres Score final total 244,3 points (Nouveau record des Jeux asiatiques) 2e et 3e places (score inférieur) Médaille obtenue MÉDAILLE D'OR (1ère place) Médailles d'argent et de bronze Importance historique Première médaille d'or aux Jeux asiatiques en 32 ans Répartition habituelle du podium Résilience psychologique Précision absolue et stabilité à chaque série Erreurs et pertes de points sous pression Place dans le sport ouzbek Une place solide dans l'histoire du tir national Participant à la compétition

Expertise sportive et analyse : Pourquoi le record de Svechnikov marque-t-il la renaissance de l'école de tir ouzbèke ?

Conclusions des commentateurs sportifs internationaux et du staff technique national :

Surmonter l'obstacle de 32 ans : En tir sportif, le continent asiatique est traditionnellement sous le contrôle absolu de géants mondiaux comme la Chine, la Corée du Sud et l'Inde ; le fait que l'Ouzbékistan, qui n'avait pas remporté l'or dans cette discipline depuis 32 ans, l'Ouzbékistan atteigne le sommet du podium prouve que notre école nationale a atteint un nouveau niveau ;

Le phénomène du record de 244,3 points : Au tir au pistolet à air comprimé à 10 mètres, chaque millimètre et la régularité du rythme cardiaque déterminent le résultat ; le fait que Svechnikov ne se contente pas de gagner, mais batte le record des Jeux asiatiques, signifie qu'il a rejoint l'élite mondiale en termes de sang-froid et de technique ;

Un pas audacieux vers les Jeux olympiques : Cette médaille d'or record a jeté des bases solides pour que notre athlète soit l'un des principaux prétendants aux podiums lors des prochains Jeux olympiques d'été ;

Un élan psychologique pour les autres athlètes : Les médailles d'or remportées en sports nautiques, en boxe et désormais en tir sportif inspirent une grande confiance aux autres athlètes participant à « Aichi-Nagoya 2026 ».

Le tir en or record de Vladimir Svechnikov au Japon a inauguré une véritable nouvelle ère dans l'histoire du sport ouzbek.

Selon vous, dans quelle mesure le record et la médaille d'or de Vladimir Svechnikov après 32 ans d'attente augmenteront-ils l'intérêt des jeunes pour le tir sportif dans notre pays ? Pensez-vous que notre athlète pourra réitérer ce succès aux prochains Jeux olympiques ? Laissez vos avis et vos félicitations à notre nouveau recordman dans les commentaires et partagez cet article qui inspire la fierté nationale avec tous les passionnés de sport !