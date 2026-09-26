Une tête de porc exhibée près d'une mosquée à Kaunas pendant la prière du vendredi (vidéo)

À Kaunas, en Lituanie, une centaine de motards se sont rassemblés près d'une mosquée pendant la prière du vendredi. Ils ont diffusé de la musique à haut volume, fait vrombir leurs moteurs et provoqué divers tapages. Il a été rapporté qu'une tête de porc a également été exhibée près de la mosquée lors de l'incident, selon Lrytas.

L'incident a eu lieu le 11 septembre près de la mosquée de Kaunas. Selon les représentants de la communauté musulmane locale, les fidèles ont été filmés et photographiés. L'événement a suscité l'indignation de la communauté musulmane.

Selon la police, aucun affrontement grave n'a été signalé entre les motards et les musulmans. Cependant, les forces de l'ordre ont ouvert une procédure administrative pour violation potentielle des règles de rassemblement.

En outre, la police a examiné les circonstances de l'incident sous l'angle des articles du Code pénal lituanien relatifs à l'incitation à la haine contre un groupe de personnes. Selon les informations de l'époque, aucune enquête pénale pré-procès n'avait encore été ouverte sur ce volet.

Le mufti des musulmans de Lituanie, Aleksandras Beganskas, a souligné que la manifestation visait spécifiquement les musulmans.