Ligue des Nations : La France démarre par une victoire, l'Italie s'incline face à la Belgique

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Ligue des Nations : La France démarre par une victoire, l'Italie s'incline face à la Belgique

La première journée de la nouvelle saison de la Ligue des Nations de l'UEFA a débuté avec son lot de surprises, de débuts historiques et de résultats inattendus dans le football européen. Deux chocs continentaux ont offert aux fans une soirée dramatique. D'abord, à Rome, l'équipe nationale d'Italie a accueilli la Belgique et s'est inclinée de manière inattendue 0-2. Pour les « Diables Rouges », Mika Godts a ouvert le score à la 20e minute, tandis que Dodi Lukebakio, entré en jeu, a scellé la victoire des visiteurs à la 69e minute.

La défense de la « Squadra Azzurra », dirigée par Gianluigi Donnarumma, s'est montrée impuissante face aux attaques rapides sur les ailes. D'autre part, dans un match intense à Istanbul, l'équipe de France, en déplacement chez la Turquie, a décroché une victoire difficile et cruciale de 1-0. Ce match marquait les débuts officiels du légendaire Zinédine Zidane en tant qu'entraîneur de l'équipe de France, et c'est son capitaine Kylian Mbappéqui a offert le succès grâce à son unique but à la 54e minute. En fin de match, le gardien turc Uğurcan Çakır a été expulsé après avoir reçu un carton rouge à la 88e minute.

Alors, quelle tactique la France renouvelée de Zidane a-t-elle choisie, et pourquoi les hommes de Luciano Spalletti ont-ils été totalement dominés par la Belgique à domicile ?

« Les débuts historiques de Zidane, le coup de génie de Mbappé et la sensation belge » : les 5 points clés de la 1ère journée

Faits officiels marquants des chocs de la 1ère journée de la Ligue des Nations :

  • Zidane commence par une victoire : Le légendaire Zinédine Zidane a remporté son premier match officiel à la tête de l'équipe de France ;

  • Mbappé dans un rôle décisif : Kylian Mbappé a inscrit l'unique but à la 54e minute, offrant 3 points aux « Bleus » lors de ce déplacement en Turquie ;

  • La Turquie en infériorité numérique : À la 88e minute, le gardien local Uğurcan Çakır a été exclu pour une faute ;

  • La Belgique surprend l'Italie : Grâce aux buts de Godts et Lukebakio, la Belgique a remporté une victoire convaincante 2-0 sur le terrain de l'Italie ;

  • Failles dans la défense italienne : La charnière centrale composée de Donnarumma, Di Lorenzo et Calafiori n'a pas pu stopper les contre-attaques rapides de la Belgique.

1ère journée de la Ligue des Nations : Comparaison des matchs Italie - Belgique et Turquie - France

Indicateurs statistiques et techniques des deux chocs :

Critères et indicateurs

Match Italie - Belgique

Match Turquie - France

Score final

0-2 (Victoire de la Belgique)

0-1 (Victoire de la France)

Buteurs

M. Godts (20'), D. Lukebakio (69')

Kylian Mbappé (54')

Facteur entraîneur

Crise tactique de Luciano Spalletti

Débuts officiels de Zinédine Zidane

Performance des gardiens

Donnarumma (2 buts encaissés) / Lammens (clean sheet)

Maignan (clean sheet) / Çakır (expulsé à la 88')

Discipline et cartons

Match sans fautes majeures

Carton rouge à la 88e minute (Çakır)

Stars offensives

Kean, Esposito, Cambiaghi

Mbappé, Dembélé, Olise, Cherki

Analyse footballistique : Pourquoi Zidane a gagné et l'Italie a trébuché ?

Conclusions des commentateurs et analystes sportifs européens :

  • « La mentalité de gagnant de Zidane » : L'équipe de France a fait preuve d'un calme olympien dans l'ambiance bouillante de Turquie ; Zidane a totalement neutralisé la créativité d'Arda Güler et Kenan Yıldız grâce au duo Manu Koné-Adrien Rabiot au milieu, tandis que le talent individuel de Mbappé a scellé le sort du match ;

  • L'expulsion de Çakır et la pression turque : La Turquie pressait activement pour égaliser en seconde période, mais l'erreur du gardien et son expulsion à la 88e minute ont anéanti les derniers espoirs des locaux ;

  • Crise de la défense italienne : Malgré la présence de Barella et Tonali au milieu, la « Squadra Azzurra » n'a pas pu résister à la vitesse des ailiers belges Godts et Lukebakio ; les passes créatives de De Bruyne et les permutations rapides ont offert aux visiteurs une supériorité tactique totale dans les deux mi-temps.

Selon vous, Zinédine Zidane peut-il remporter tous les trophées avec l'équipe de France comme il l'a fait avec le Real Madrid ? Comment évaluez-vous la défaite 0-2 de l'Italie à domicile face à la Belgique ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette analyse intense de la Ligue des Nations avec tous les passionnés de football !

Zinédine ZidaneKylian MbappéLigue des Nations de l'UEFAUğurcan ÇakırFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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