Un concours de capture de cochons dans la boue organisé en Chine

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Un concours de capture de cochons dans la boue organisé en Chine

Dans la province chinoise du Guizhou, un concours insolite et divertissant typique de la vie rurale, consistant à attraper des cochons, a été organisé.

Les participants sont entrés dans un terrain transformé en bourbier et ont tenté d’attraper le plus rapidement possible les cochons lâchés. Le sol glissant et irrégulier a rendu la tâche encore plus difficile. Les participants tombaient parfois, se relevaient, puis continuaient à poursuivre les cochons en fuite.

De tels concours sont régulièrement organisés dans le Guizhou dans le cadre de festivals ruraux et d’événements consacrés à la culture agricole. Par exemple, lors d’événements organisés en avril 2026 sur les rizières en terrasses de Jiabang, dans la province, des activités agricoles divertissantes telles que la capture de cochons et la pêche ont également été proposées aux touristes.

Ces derniers temps, les concours de capture de cochons se sont également popularisés dans d’autres régions du Guizhou. Notamment, les épreuves organisées en août 2026 dans le district de Maijiang sont devenues virales sur les réseaux sociaux et ont attiré l’attention des spectateurs.

L’objectif principal du concours n’est pas seulement de désigner un vainqueur, mais aussi de mettre en valeur les traditions rurales et d’offrir aux touristes une expérience de loisirs insolite. Les images de participants couverts de boue poursuivant des cochons contribuent à la popularité rapide de ces événements sur Internet.

Une femme couverte de boue poursuit un cochon dans la boue.
ChineGuizhouJiabangMaijiang
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