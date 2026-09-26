Kylian Mbappé blessé : inquiétude pour le Real Madrid et l'équipe de France

Lors du dernier match de l'équipe de France, l'attaquant Kylian Mbappé a été contraint de quitter le terrain après s'être blessé au genou gauche. Comme le rapporte Goal.com, cette situation inquiète non seulement les supporters des Bleus, mais aussi les dirigeants du Real Madrid, car l'état physique de la star est devenu une préoccupation majeure avant les échéances cruciales du club. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Ce match revêtait une importance particulière pour les Français, car la légende Zinedine Zidane faisait ses débuts dans le staff technique en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Bien que le nouveau coach ait visé une victoire pour son premier match, les moments forts de la rencontre ont été éclipsés par la blessure du meilleur buteur.

Un but et une inquiétude soudaine

À la 54e minute, le défenseur de l'équipe de Turquie, Bardakci, a commis une erreur en tentant de dégager le ballon de sa surface de réparation. Suite à une attaque construite depuis le milieu de terrain, Olise a offert une occasion en or à Kylian Mbappé, qui a ouvert le score avec sa précision habituelle.

Si la joie a régné dans le stade après le but, elle fut de courte durée. Peu après la célébration, le joueur de 25 ans a signalé une vive douleur au genou gauche, s'effondrant sur la pelouse et nécessitant l'intervention des médecins.

Soins médicaux et sortie du terrain

Le staff médical de l'équipe de France est immédiatement intervenu pour soigner le genou du joueur. Malgré la douleur initiale, Kylian Mbappé a tenté de poursuivre la rencontre et est revenu brièvement sur le terrain.

Cependant, la blessure au genou a repris le dessus, forçant la star à s'effondrer à nouveau et à signaler au staff technique qu'il ne pouvait plus continuer. Zinedine Zidane a été contraint d'effectuer un remplacement forcé de son joueur clé dès son premier match.