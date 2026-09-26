Manchester City reconnu coupable, les clubs de Premier League réclament des compensations

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Manchester City reconnu coupable, les clubs de Premier League réclament des compensations

L'un des plus grands scandales financiers de l'histoire du football anglais a franchi une nouvelle étape. Selon les informations diffusées par The Athletic, après que le club de Manchester City a été reconnu coupable de la majeure partie des 115 chefs d'accusation pour infractions financières, précisément 114, plusieurs équipes de Premier League se préparent à engager des poursuites judiciaires. C'est ce que rapporte Goal.com indique. rapporte.

Cette décision de la commission indépendante a provoqué une véritable onde de choc dans le championnat national. Actuellement, les clubs rivaux consultent activement des cabinets d'avocats et des experts juridiques de premier plan pour évaluer les possibilités de couvrir les pertes historiques subies et d'obtenir des compensations financières importantes.

Procédures judiciaires et précédents

Dans le contexte de ces affrontements juridiques, les clubs réfléchissent à une stratégie collective. Selon les experts, les décisions judiciaires antérieures impliquant d'autres équipes serviront de base juridique importante. Notamment, une commission indépendante avait précédemment statué que la violation des règles de rentabilité et de durabilité par Everton avait conféré un avantage sportif à ses rivaux, ordonnant le versement de 35,1 millions de livres sterling en faveur de Burnley.

Néanmoins, les procédures de plainte officielle pourraient être retardées jusqu'à ce que les appels de Manchester City soient examinés et que toutes les étapes juridiques soient épuisées. De son côté, le club a nié toutes les accusations, affirmant qu'il restait ferme sur sa position et qu'il utiliserait tous les recours juridiques disponibles jusqu'au bout.

Pertes financières et ampleur des réclamations

Selon un porte-parole du club, la procédure de la Premier League est en cours et des éléments importants doivent être finalisés dans le respect de conditions de confidentialité strictes. Par conséquent, Manchester City maintient sa position inchangée, telle qu'établie dans sa déclaration de février 2023. Cependant, les réclamations des parties lésées devraient varier :

  • La perte de dizaines de millions de revenus issus des droits de diffusion et de la billetterie suite à la privation d'une qualification pour la Ligue des champions ;
  • Le non-respect des clauses contractuelles liées aux titres et à la participation aux compétitions européennes ;
  • La perte de bonus de sponsoring liés aux contrats commerciaux.
Actuellement, la possibilité d'une action collective (class-action lawsuit) entre la direction de la Premier League et les clubs est sérieusement discutée. Si ces procès débutent, le paysage financier et juridique du football anglais pourrait être radicalement transformé.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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