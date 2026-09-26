Mauricio Pochettino regrette la controverse sur le carton rouge de l'équipe des États-Unis

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Mauricio Pochettino regrette la controverse sur le carton rouge de l'équipe des États-Unis

Le sélectionneur de l'équipe nationale des États-Unis, Mauricio Pochettino, a admis que la situation controversée ayant conduit à l'échec lors de la Coupe du Monde et le tumulte autour de la suspension de Folarin Balogun ont complètement altéré l'atmosphère de l'équipe. Selon lui, cet incident a distrait les joueurs et généré une énergie négative avant le match décisif. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Dans une interview accordée à la chaîne Futbol de Primera, Mauricio Pochettino a déclaré que le carton rouge reçu par l'attaquant Folarin Balogun lors du match des 1/64 de finale contre la Bosnie-Herzégovine, ainsi que l'annulation de sa suspension via appel, ont eu un impact négatif sur l'équipe. Cette décision de la FIFA avait suscité de vifs débats dans le monde du football.

Conflits politiques et décision de la FIFA

Pendant le processus d'appel, le président américain Donald Trump avait déclaré avoir personnellement discuté avec le président de la FIFA, Gianni Infantino, et avoir influencé la décision. En conséquence, la Fédération Internationale de Football a été vivement critiquée pour avoir prétendument violé sa neutralité politique.

Sur fond de ces événements à caractère politique, la pression médiatique et le bruit excessif autour de l'équipe ont exercé une pression psychologique sur les joueurs. En conséquence, l'équipe des États-Unis a été éliminée de la compétition après sa défaite en 1/8 de finale contre la Belgique.

Les regrets de Pochettino

L'ancien entraîneur de Tottenham, fort de son expérience dans le monde du football, ne cache pas ses regrets de ne pas être intervenu dans ce processus. Selon lui, en tant qu'entraîneur, il aurait dû prendre le contrôle de la situation pour prévenir les conséquences négatives potentielles.

Lors d'une conversation avec Andres Cantor, Mauricio Pochettino a déclaré : « Je regrette de ne pas être intervenu dans la situation après le match contre la Bosnie et dans toutes les conséquences négatives qui ont suivi. J'aurais peut-être dû être plus actif dans le processus de prise de décision ».

Le spécialiste a souligné qu'il n'avait pas participé à l'initiative de faire appel pour annuler le carton rouge. Bien qu'il ait été reconnu par la suite qu'ils avaient raison, personne n'a pu comprendre pleinement l'essence de ce qui s'est passé.

« En tant qu'homme de football, je comprends bien comment l'énergie d'une situation peut changer. Dès que tout est arrivé, l'énergie de l'équipe a basculé et le match suivant s'est déroulé sous d'autres paramètres », a ajouté Pochettino.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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