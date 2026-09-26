Kylian Mbappé quitte le rassemblement de l'équipe de France sur blessure

·4·Sport
Kylian Mbappé quitte le rassemblement de l'équipe de France sur blessure

Le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, a été contraint de quitter le rassemblement pour retourner au Real Madrid après avoir subi une blessure sérieuse lors du match contre la Turquie dans le cadre de la Ligue des Nations de l'UEFA. L'attaquant, auteur de l'unique but de la rencontre au stade de Kocaeli, a quitté la pelouse en boitant, suscitant une vive inquiétude au sein du staff technique. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, ce match marquait la première rencontre officielle de la légende Zinedine Zidane en tant que sélectionneur de l'équipe de France. À la 67e minute, la star a inscrit son 67e but en sélection, mais lors de l'action, son pied gauche s'est mal enfoncé dans une pelouse en mauvais état.

Zinedine Zidane inquiet concernant la blessure

Bien que Mbappé ait eu le temps de célébrer son but, il s'est immédiatement effondré sur le terrain en se tenant le genou, souffrant d'une douleur aiguë. En conférence de presse, Zinedine Zidane n'a pas caché ses doutes sur l'état de sa star, admettant que les premiers signes ne sont pas rassurants.

Selon un communiqué officiel de la Fédération Française de Football (FFF), une blessure au ligament du genou gauche a été diagnostiquée. Sur recommandation médicale, et par mesure de précaution, l'attaquant ne participera pas aux prochains matchs de l'équipe nationale contre la Belgique et l'Italie.

Dans une interview accordée à TF1, Zidane a souligné que la santé du joueur restait la priorité absolue : « Il est clair qu'il ne se sent pas bien. Malheureusement, la situation ne semble pas bonne. Je pense qu'il devra rentrer chez lui. Nous ne prendrons aucun risque. Il s'est étiré le genou de manière excessive lors de sa frappe », a déclaré le sélectionneur.

Kylian Mbappé devrait désormais retourner dans la capitale espagnole pour suivre un protocole de récupération complet sous la supervision du staff médical du Real Madrid. L'entraîneur et les supporters madrilènes espèrent un retour rapide de l'attaquant avant les échéances décisives de la saison.

Kylian MbappéReal MadridZinedine ZidaneFranceFootball
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Zinedine Zidane se souvient de ses premiers souvenirs avec Kylian MbappéZinedine Zidane se souvient de ses premiers souvenirs avec Kylian MbappéHier 16:13Zinedine Zidane évoque ses plans tactiques pour l'équipe de France et Kylian MbappéZinedine Zidane évoque ses plans tactiques pour l'équipe de France et Kylian Mbappé18 septembre 23:39Zinedine Zidane impose une discipline stricte à l'équipe de FranceZinedine Zidane impose une discipline stricte à l'équipe de FranceHier 21:52Kylian Mbappé : « Il n'y a pas eu de meilleur joueur que moi »Kylian Mbappé : « Il n'y a pas eu de meilleur joueur que moi »12 septembre 14:10Kylian Mbappé blessé : inquiétude pour le Real Madrid et l'équipe de FranceKylian Mbappé blessé : inquiétude pour le Real Madrid et l'équipe de FranceAujourd'hui 01:39Mbappé fait vibrer Madrid en nommant les trois légendes qu'il voudrait ramener au RealMbappé fait vibrer Madrid en nommant les trois légendes qu'il voudrait ramener au Real18 septembre 14:19
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?