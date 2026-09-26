Kylian Mbappé quitte le rassemblement de l'équipe de France sur blessure

Le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, a été contraint de quitter le rassemblement pour retourner au Real Madrid après avoir subi une blessure sérieuse lors du match contre la Turquie dans le cadre de la Ligue des Nations de l'UEFA. L'attaquant, auteur de l'unique but de la rencontre au stade de Kocaeli, a quitté la pelouse en boitant, suscitant une vive inquiétude au sein du staff technique. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, ce match marquait la première rencontre officielle de la légende Zinedine Zidane en tant que sélectionneur de l'équipe de France. À la 67e minute, la star a inscrit son 67e but en sélection, mais lors de l'action, son pied gauche s'est mal enfoncé dans une pelouse en mauvais état.

Zinedine Zidane inquiet concernant la blessure

Bien que Mbappé ait eu le temps de célébrer son but, il s'est immédiatement effondré sur le terrain en se tenant le genou, souffrant d'une douleur aiguë. En conférence de presse, Zinedine Zidane n'a pas caché ses doutes sur l'état de sa star, admettant que les premiers signes ne sont pas rassurants.

Selon un communiqué officiel de la Fédération Française de Football (FFF), une blessure au ligament du genou gauche a été diagnostiquée. Sur recommandation médicale, et par mesure de précaution, l'attaquant ne participera pas aux prochains matchs de l'équipe nationale contre la Belgique et l'Italie.

Dans une interview accordée à TF1, Zidane a souligné que la santé du joueur restait la priorité absolue : « Il est clair qu'il ne se sent pas bien. Malheureusement, la situation ne semble pas bonne. Je pense qu'il devra rentrer chez lui. Nous ne prendrons aucun risque. Il s'est étiré le genou de manière excessive lors de sa frappe », a déclaré le sélectionneur.

Kylian Mbappé devrait désormais retourner dans la capitale espagnole pour suivre un protocole de récupération complet sous la supervision du staff médical du Real Madrid. L'entraîneur et les supporters madrilènes espèrent un retour rapide de l'attaquant avant les échéances décisives de la saison.