Samsung face à un litige sur des brevets et à un risque d'interdiction aux États-Unis

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Samsung face à un litige sur des brevets et à un risque d'interdiction aux États-Unis

La société américaine Ioengine a intenté un procès contre Samsung Electronics, accusant le géant technologique sud-coréen d'avoir utilisé sans autorisation cinq brevets liés à la connectivité et au transfert de données. Selon ixbt.com, ce conflit juridique pourrait gravement affecter les ventes des produits les plus populaires de Samsung sur le marché américain, notamment les smartphones phares et les disques SSD. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Actuellement, l'affaire est examinée par le tribunal du district Est du Texas. Le plaignant affirme que Samsung utilise ces technologies dans ses appareils sans avoir obtenu les autorisations nécessaires ni effectué les paiements de licence. Cela constitue une violation flagrante des droits de propriété intellectuelle.

Liste des appareils visés par la plainte

Dans la plainte déposée par Ioengine, certains appareils sont cités directement en exemple. Cette liste comprend les produits populaires suivants :

  • Smartphone phare Samsung Galaxy S23 Ultra
  • Montre connectée Galaxy Watch Ultra
  • Écouteurs sans fil Galaxy Buds2 Pro
  • Disque SSD portable Samsung T7
Cependant, il a été précisé que cette liste n'est pas exhaustive et que les plaintes pourraient être étendues à d'autres types de produits de l'entreprise à l'avenir. Ioengine réclame une compensation sous forme de « redevance de licence raisonnable » pour les dommages subis, bien qu'aucun montant précis n'ait été indiqué pour le moment.

Conséquences potentielles d'une interdiction judiciaire

En plus d'une compensation financière, la société plaignante vise à obtenir une injonction permanente interdisant la vente de certains smartphones Galaxy et disques SSD portables. Si le tribunal accède à cette demande, Samsung sera contraint de cesser ses activités jugées illégales aux États-Unis, ce qui pourrait mettre fin à la distribution de certains appareils pour les consommateurs américains.

Néanmoins, les experts soulignent qu'il s'agit là d'un scénario extrême. Samsung pourrait modifier ses technologies ou désactiver temporairement certaines fonctionnalités pour résoudre le problème conformément à la décision de justice. Ioengine envisage également, comme alternative, de contraindre Samsung à payer des frais de licence permanents pour l'utilisation des technologies.

SamsungIoengineBrevetÉtats-UnisSSD
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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