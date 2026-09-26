Le grand mufti d'Arabie saoudite s'adresse aux militaires

L'Arabie saoudite Le grand mufti, Cheikh Saleh bin Fawzan al-Fawzan, a appelé les militaires servant aux frontières du pays à se tenir prêts à affronter les Houthis et à accomplir leur devoir.

« Restez unis »

L'appel du mufti s'adresse aux soldats stationnés à la frontière saoudienne ainsi qu'aux forces de la coalition. Il a exhorté les militaires à faire preuve de patience, de vigilance et d'unité, et à respecter les ordres de leurs commandants.

Cheikh Saleh al-Fawzan a souligné que la défense du territoire national et la riposte contre toute agression sont une mission cruciale. Dans son message, il a affirmé que les soldats doivent être prêts à sacrifier leur vie dans l'exercice de leurs fonctions.

Dans un contexte de tensions accrues

L'appel du mufti L'Arabie saoudite intervient à une période marquée par une montée des tensions entre l'Arabie saoudite et les Houthis. Ces dernières semaines, des attaques de missiles et de drones menées par les Houthis contre le territoire saoudien ont été signalées, auxquelles la partie saoudienne a répondu par des frappes aériennes.

Dans sa prière, le mufti a également demandé de protéger l'Arabie saoudite et le Yémen contre divers dangers.