Erling Haaland retiré de la conférence de presse en raison du scandale financier entourant Manchester City

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Erling Haaland retiré de la conférence de presse en raison du scandale financier entourant Manchester City

L'attaquant de l'équipe nationale de Norvège, Erling Haaland, a été dispensé de participer à la conférence de presse prévue de l'équipe nationale sur fond de scandales financiers entourant son club. Selon les informations diffusées par The Sun, l'attaquant de Manchester City devait répondre aux questions des journalistes avant le match de Ligue des nations contre le Portugal, mais la Fédération norvégienne de football a modifié sa composition à la dernière minute. C'est ce que rapporte Goal.com .

Cette décision a été prise à la suite d'informations suscitant de vives réactions dans le monde du football. Selon la presse anglaise, le club de Manchester City a été reconnu coupable de 114 infractions financières entre les saisons 2009-2010 et 2017-2018. Bien qu'aucune sanction officielle n'ait encore été annoncée contre le club, cette situation menace sérieusement l'avenir de ce top club.

Les graves conséquences des accusations financières

Les mesures disciplinaires, qui devraient être examinées par des commissions indépendantes, pourraient être très sévères. Selon les experts, des amendes massives, des retraits de points, l'annulation des titres de champion remportés précédemment et même une exclusion de la Premier League ne sont pas à exclure.

Le porte-parole de la Fédération norvégienne de football, Morten Skjonsberg, a confirmé ce changement dans une interview accordée à la chaîne TV 2. Selon lui, l'entraîneur de l'équipe, Ståle Solbakken, ainsi que les joueurs Fredrik Aursnes et Andreas Schjelderup participeront à la conférence de presse, et l'attaquant de Manchester City a été protégé des questions excessives.

Excellente performance sur le terrain et projets futurs

La décision de tenir Haaland à l'écart de l'attention de la presse a été prise un jour après sa brillante performance sur le terrain. Lors du match de la première journée de l'UEFA Nations League disputé jeudi, l'attaquant a inscrit un doublé, menant la Norvège à une victoire 3-2 contre le Danemark.

Actuellement, l'équipe nationale de Norvège prépare son match à domicile contre le Portugal. La rencontre aura lieu dimanche à Oslo. Les visiteurs ont également bien commencé le tournoi en battant le Pays de Galles sur le score minimal de 1-0 lors de la première journée.

Erling HaalandManchester CityNorvègeLigue des NationsFootball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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