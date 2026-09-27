L'ancien milieu de terrain de Premier League, Juan Mata, a réagi avec humour à la possibilité que les récentes décisions concernant les infractions financières de Manchester City puissent affecter sa propre carrière. Le joueur espagnol expérimenté, qui participait à la couverture télévisée par ITV du match entre l'Angleterre et l'Espagne, a évoqué la procédure judiciaire très médiatisée et ses conséquences potentielles. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations diffusées par Goal.com et d'autres médias sportifs internationaux, une commission indépendante a jugé fondées la majorité des 115 accusations portées contre Manchester City, précisément 114 d'entre elles. Dans ce contexte, Juan Mata, qui a joué pour Manchester United entre 2014 et 2022 et a souvent terminé deuxième derrière l'équipe des Citizens, a réagi avec un mélange d'humour et de sérieux.

L'aveu inattendu de Juan Mata

Mata a rappelé que, bien qu'il ait remporté plusieurs trophées avec son ancienne équipe, il n'a jamais gagné le titre de Premier League. Après l'annonce des résultats, faisant allusion à sa situation personnelle et sportive, il a déclaré : « En réalité, cela m'affecte directement ! J'ai joué suffisamment de matchs et j'ai eu la chance de gagner certains trophées, mais je n'ai jamais gagné la Premier League — ou peut-être que si ? Je ne sais pas ce qui va se passer. »

Le joueur a également ajouté que les propos de Rodri, selon lesquels les succès ont été acquis sur le terrain et que l'équipe était la meilleure à ce moment-là, sont justes, mais qu'il est difficile de prédire quelle sera l'issue juridique de la situation. Cette enquête couvre la période de 2009 à 2018 et fait suite à quatre années d'investigations approfondies.

La position ferme du club et les prochaines étapes

Malgré les accusations financières, Manchester City ne change pas de position et continue de nier fermement toutes les allégations. La direction du club a envoyé un message au public, affirmant disposer de « preuves irréfutables » confirmant son innocence. Le président du club, Khaldoon Al-Mubarak, a notamment écrit une lettre ouverte aux supporters, indiquant que les procédures judiciaires seraient encore longues et que la détermination du club à défendre ses droits reste aussi forte qu'au début.

Actuellement, le monde du football attend avec impatience les sanctions finales de la commission. Bien que les juristes et les experts soulignent que le panel a le pouvoir de retirer des titres de champion ou de reléguer le club, ils estiment qu'il est plus probable que des mesures telles que des amendes et des retraits de points soient appliquées, plutôt que de réécrire l'histoire. Toute procédure d'appel pourrait encore retarder l'exécution de la sanction finale.