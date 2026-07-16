On entend sa voix, mais on ne le voit pas : une nouvelle espèce de singe découverte

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On entend sa voix, mais on ne le voit pas : une nouvelle espèce de singe découverte

Dans les denses forêts tropicales de la République démocratique du Congo, des scientifiques ont identifié une nouvelle espèce de singe jusqu'alors inconnue de la science. Les expertsaffirment qu'il s'agit de la cinquième nouvelle espèce de singe officiellement classée en Afrique au cours des 75 dernières années.

Cet animal rare vit parmi les grands arbres du parc national de la Lomami. Bien que des protecteurs de la nature locaux l'aient aperçu pour la première fois en 2008, seule une photo floue avait pu être prise à l'époque.

Dix ans plus tard, après une nouvelle observation, une équipe internationale de chercheurs du Congo, des États-Unis et d'Allemagne s'est lancée à sa recherche. Des enregistrements audio, des photographies et des analyses génétiques ont confirmé qu'il s'agissait d'une espèce totalement nouvelle.

Junior Amboko, chercheur à la Florida Atlantic University qui a dirigé l'étude, explique que la population locale connaissait déjà ce singe et l'appelait « Likveli ». Cependant, étant un animal très prudent, il est presque impossible à apercevoir.

Les scientifiques ont interrogé les habitants de 52 villages. Seuls les résidents de huit villages ont déclaré avoir déjà vu ce singe.

La nouvelle espèce a été nommée Colobus congoensis Elle appartient à la famille des colobes, vit principalement dans les arbres et se nourrit de plantes. Les experts soulignent que ces singes jouent un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre de l'écosystème en dispersant les graines dans les forêts.

Les chercheurs notent que la caractéristique la plus intéressante de l'animal est son cri. Le singe émet un son « rugissant » fort et distinctif, mais il est très difficile à voir car il se cache à la cime des arbres.

« On entend souvent leur voix, mais on ne les voit presque jamais », déclare le chef de l'étude, Junior Amboko.

Les scientifiques ont indiqué que cette espèce est très rare, que son habitat est limité et qu'elle est chassée pour sa viande dans certaines zones. C'est pourquoi il est prévu de placer officiellement le Colobus congoensis sous protection et d'entamer des recherches plus approfondies sur sa population et son mode de vie.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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