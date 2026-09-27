Inondations majeures à Bangkok : les 50 districts déclarés zones de catastrophe naturelle

·8·Monde
Inondations majeures à Bangkok : les 50 districts déclarés zones de catastrophe naturelle

À Bangkok, capitale de la Thaïlande, des inondations à grande échelle ont été provoquées par des pluies torrentielles ayant duré près de deux jours. De nombreuses zones de la ville et les routes principales sont sous l'eau, entraînant de graves perturbations du trafic.

Entre le 24 et le 26 septembre, certaines zones de Bangkok ont reçu près de 300 millimètres de pluie. Ces précipitations intenses ont provoqué une montée brutale du niveau de l'eau dans les canaux de la ville, entraînant des débordements dans les rues.

Par conséquent, les 50 districts de Bangkok ont été déclarés zones sinistrées. Cette décision permet aux autorités nationales et locales d'organiser les opérations de secours de manière rapide et coordonnée.

Le gouverneur de Bangkok, Chadchart Sittipunt, a conseillé aux habitants de rester chez eux autant que possible et d'éviter de sortir sauf en cas de nécessité. Ceux qui vivent près des canaux ont été avertis de déplacer leurs biens vers des endroits plus sûrs et plus élevés.

Des abris temporaires ont également été mis en place par les autorités. Les responsables continuent de surveiller le niveau de l'eau et la situation.

Des véhicules circulent dans une rue inondée de la ville.
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Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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