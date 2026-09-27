Un enfant de 9 ans dépense 118 000 dollars de son père pour devenir célèbre

·12·Monde
Un enfant de 9 ans dépense 118 000 dollars de son père pour devenir célèbre

Un écolier de neuf ans, dans l'espoir de devenir un blogueur célèbre, a secrètement utilisé la carte bancaire professionnelle de son père et a dépensé près de 118 000 dollars.

Il s'est avéré que l'enfant Minecraft a acheté de la publicité auprès de grands blogueurs pour populariser sa chaîne YouTube dédiée au jeu. Il a également utilisé des services de promotion payants pour sa chaîne.

Le plus surprenant est que le père de l'enfant n'était absolument pas au courant de ces dépenses. Il a découvert l'incident après avoir été interrogé sur l'utilisation des fonds de la carte professionnelle sur son lieu de travail.

Quant à l'enfant, il a donné une version différente aux abonnés de sa chaîne. Il a affirmé que ses parents étaient au courant des fonds dépensés pour la publicité et qu'ils le soutenaient.

En fin de compte, la quête de célébrité de l'enfant a coûté à la famille près de 118 000 dollars de dépenses imprévues.

ÉcolierCarte BancaireMinecraftYouTubeCélébrité
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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