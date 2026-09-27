L'Ouzbékistan affronte l'Ukraine lors de la 11e et dernière ronde décisive de l'Olympiade d'échecs

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L'Ouzbékistan affronte l'Ukraine lors de la 11e et dernière ronde décisive de l'Olympiade d'échecs

L'Olympiade d'échecs a atteint son point culminant et le plus palpitant : aujourd'hui à 11h00, le coup d'envoi de la 11e et dernière ronde, qui déterminera le nouveau champion du monde, a été officiellement donné. Après avoir écrasé l'Arménie, multiple championne olympique, sur le score de 3,5 à 0,5 lors de la 10e ronde, l'équipe masculine d'Ouzbékistan s'est hissée seule en tête avec 18 points. Le dernier obstacle sur le chemin du titre pour nos compatriotes est l'Ukraine, l'une des équipes les plus redoutables de la compétition.

Les Ukrainiens, après avoir battu la puissante équipe de Chine 3-1 lors de la 10e ronde pour atteindre 16 points, entrent dans l'arène avec une grande détermination pour monter sur le podium. Derrière nos représentants, l'Inde suit avec 17 points. Toute victoire contre l'Ukraine assurerait sans aucun doute le titre olympique à l'Ouzbékistan, et même un match nul pourrait suffire à garantir la médaille d'or grâce aux coefficients de départage.

« 18 points, l'obstacle ukrainien et les mathématiques du titre » : Les 5 points clés de la ronde décisive

Faits marquants de la phase finale et de la course au titre :

  • L'Ouzbékistan, leader incontesté : Après 10 rondes, notre équipe mène seule le classement avec 18 points ;

  • Le dernier adversaire, la redoutable Ukraine : Vainqueur de la Chine 3-1 lors de la 10e ronde, l'Ukraine rejoint la lutte pour l'or avec 16 points ;

  • L'Inde en embuscade : L'Inde occupe la deuxième place avec 17 points et attend la moindre erreur de l'Ouzbékistan ;

  • La victoire signifie le titre absolu : Un succès lors de la dernière ronde sacrera nos représentants, quel que soit le résultat des autres matchs ;

  • Le nul pourrait suffire pour l'or : Grâce à la supériorité des coefficients individuels et d'équipe, un match nul permettrait également de conserver la 1ère place.

Olympiade d'échecs : Les indicateurs des prétendants au titre avant la dernière ronde

Comparaison des trois équipes en lice pour les médailles d'or :

Rang et équipe

Nombre de points

Résultat de la 10e ronde

Adversaire de la 11e ronde (finale)

Chances et scénarios de titre

1. OUZBÉKISTAN

18

3,5 : 0,5 contre l'Arménie

Équipe nationale d'Ukraine

Victoire = Or garanti ; Nul = 90% de chances de titre

2. Inde

17

Victoire enregistrée

Équipe nationale de Hongrie

Doit gagner et compter sur une perte de points de l'Ouzbékistan

3. Ukraine

16

3-1 contre la Chine

Équipe nationale d'Ouzbékistan

Doit battre l'Ouzbékistan pour viser le podium ou l'or

Expertise échiquéenne : Pourquoi le match contre l'Ukraine est-il difficile et historique ?

Conclusions des grands maîtres internationaux, analystes et commentateurs :

  • « La victoire de l'Ukraine sur la Chine est un avertissement » : La facilité avec laquelle les Ukrainiens ont battu une équipe aussi forte que la Chine (3-1) montre qu'ils sont au sommet de leur forme psychologique ; c'est pourquoi un jeu prudent, vigilant et défensif est nécessaire ;

  • Le choc des premiers échiquiers : La forme incroyable de Nodirbek Abdusattorov et Javokhir Sindarov tout au long de la compétition est le pilier de l'équipe ; si les Ukrainiens misent sur l'expérience, nos jeunes peuvent dominer grâce à leur vitesse, leur précision informatique et leur jeu dynamique ;

  • Nul stratégique ou attaque agressive : Bien qu'un nul soit avantageux pour l'Ouzbékistan, il est crucial de ne pas céder l'initiative dans le style des champions ; l'action décisive de Nodirbek au 1er échiquier soulagera considérablement la pression sur les autres.

Selon vous, l'équipe d'Ouzbékistan pourra-t-elle remporter la coupe d'or lors de cette dernière ronde contre l'Ukraine ? Quel joueur sera le facteur décisif ? Laissez vos pronostics en commentaire et partagez cette analyse pour soutenir notre équipe nationale dans ce match historique !

Olympiade d'échecsÉquipe d'OuzbékistanÉquipe d'UkraineÉquipe d'ArménieÉchecs
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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