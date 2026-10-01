Inquiétudes concernant un possible départ des propriétaires de Manchester City

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Inquiétudes concernant un possible départ des propriétaires de Manchester City

Le maire du Grand Manchester, Andy Burnham, a exprimé sa vive inquiétude quant à la possibilité que les propriétaires de Manchester City abandonnent le projet suite à la lourde condamnation pour infractions financières. Selon Goal.com, alors que la récente décision de la Premier League et les accusations pèsent sur l'avenir du club, les autorités nationales et locales suivent la situation de près. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Rappelons qu'après les enquêtes d'une commission indépendante, Manchester City a été reconnu coupable d'avoir régulièrement enfreint les règles financières sur une période de quatre-vingt-dix ans, concernant la majorité des 115 chefs d'accusation. Le club est notamment accusé d'avoir conclu de faux contrats pour dissimuler plus de 830 millions de livres sterling de fonds occultes. Suite à cette décision majeure, les spéculations sur un possible retrait des propriétaires et une vente du club se sont intensifiées.

Répondant à une question du rédacteur politique de la BBC, Chris Mason, Andy Burnham a déclaré : « Je serais vraiment inquiet s'ils partaient. Ils ont été des partenaires formidables pour bâtir le Manchester moderne et transformer l'équipe de Manchester City en une puissance mondiale. » Burnham, qui a occupé le poste de maire du Grand Manchester, a salué la contribution de la direction du club au développement des infrastructures de la région.

Accusations financières et procédures juridiques

Parallèlement, le maire a appelé le public à ne pas tirer de conclusions hâtives. Il a rappelé qu'il avait soutenu Everton par le passé lorsque le club avait été sanctionné par un retrait de points pour des irrégularités financières. Selon Burnham, il est inapproprié de prendre parti avant que les procédures judiciaires ne soient totalement terminées.

« À l'époque, les gens déclaraient déjà Everton coupable, mais avec le temps, beaucoup ont admis que ce n'était pas juste. Fort de mon expérience avant de devenir maire, il serait inapproprié de prendre position maintenant », a-t-il ajouté. Il a souligné que la précipitation des gens à porter un jugement est souvent source de malentendus.

Conséquences pour la communauté du football

Le nouvel organisme de régulation indépendant du football a indiqué que l'affaire Manchester City soulevait des problèmes extrêmement graves, allant jusqu'à envisager la révocation de la licence des propriétaires. Néanmoins, Andy Burnham a exprimé sa gratitude envers le City Football Group pour les investissements massifs réalisés dans l'Etihad Stadium et ses environs.

Actuellement, la situation autour de Manchester City est devenue l'un des sujets les plus importants et controversés du football anglais. Les appels et les procédures judiciaires concernant les activités financières du club devraient se poursuivre, ce qui sera un facteur décisif pour l'avenir de l'équipe et les prochaines étapes de la direction.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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