Cristiano Ronaldo quitte le camp d'entraînement du Portugal

Selon les rapports de Marca et OneFootball, Cristiano Ronaldo a quitté de manière sensationnelle le camp d'entraînement de l'équipe nationale du Portugal au Danemark avant le match de Ligue des Nations contre le Danemark. Cet incident inattendu fait suite à un grave conflit avec l'entraîneur Jorge Jesus, provoquant une crise interne au sein de l'équipe, rapporte Goal.com. rapporte .

L'origine du conflit remonte au dernier match contre la Norvège, remporté 2-1 par les Portugais. Lors de cette rencontre, l'attaquant est resté sur le banc pendant les 90 minutes sans entrer en jeu. Après le match, le joueur expérimenté s'est dirigé furieusement vers les vestiaires.

L'erreur de l'entraîneur et la tension

Lors de la conférence de presse, l'entraîneur Jorge Jesus a tenté d'apaiser la situation en admettant ouvertement son erreur. Selon lui, une faute a été commise dans la gestion de l'échauffement du joueur, ce qui a provoqué le mécontentement légitime du capitaine.

Jesus a admis qu'il y avait un accord initial selon lequel Ronaldo ne participerait pas aux deux premiers matchs, mais qu'il l'avait appelé à s'échauffer sans raison valable pendant la rencontre, ce qui a aggravé la situation. Néanmoins, l'entraîneur a souligné qu'il maintiendrait sa position ferme et qu'aucun joueur ou dirigeant ne pourrait changer sa décision.

Réunion d'urgence et décision finale

Afin de résoudre la tension, le président de la Fédération portugaise de football, Pedro Proença, a tenu une réunion d'urgence avec l'entraîneur et le joueur. Bien que Jesus ait déclaré que le joueur n'avait pas refusé de s'entraîner, les informations recueillies sur place ont montré le contraire.

Malgré les négociations de crise, Cristiano Ronaldo a quitté le stade Parken dans une voiture noire. Selon des sources, son jet privé est arrivé au Danemark pour le ramener à Madrid.

Désormais, l'équipe nationale du Portugal affrontera le Danemark sans son capitaine légendaire. Les prochains jours diront si ce départ prématuré met un terme à la glorieuse carrière internationale de Cristiano.