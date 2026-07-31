Nouvelle sensationnelle : l'Ukraine utilise pour la première fois les nouveaux missiles de croisière « Ruta »

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Nouvelle sensationnelle : l'Ukraine utilise pour la première fois les nouveaux missiles de croisière « Ruta »

Les forces armées ukrainiennes (FAU) ont commencé à utiliser un type d'arme totalement nouveau et à longue portée sur le front. Il s'agit de Ruta Block 1 missiles de croisière créés sur la base de technologies néerlandaises. Des portails militaires américains influents confirment la première utilisation de cette arme en conditions de combat.

Zamin.uz fournit des informations détaillées sur les capacités techniques de ce nouveau missile et son impact sur le cours de la guerre.

Faits et images : que montrent les chaînes Telegram russes ?

Des photos des débris du missile, abattu ou écrasé par les systèmes de défense aérienne russes, ont été largement diffusées sur plusieurs chaînes Telegram militaires russes. Les images publiées montrent clairement le corps du missile, les composants électroniques internes et la partie arrière.

Les analystes du portail américain spécialisé dans les sujets militaires The War Zone (TWZ) ont étudié ces photos et les ont identifiées comme étant le missile Ruta Block 1, développé par la société néerlandaise Destinus . Selon les experts, c'est la première preuve de l'utilisation massive de cette arme dans la guerre.

Nouvelle sensationnelle : l'Ukraine utilise pour la première fois les nouveaux missiles de croisière « Ruta »

L'emplacement exact de la frappe et la cible restent inconnus pour le moment.

« Ruta Block 1 » — qu'est-ce que c'est et à quel point est-ce dangereux ?

Ruta est un missile de croisière moderne capable de parcourir une distance considérable. Ses caractéristiques techniques permettent à l'Ukraine de frapper des cibles importantes à l'intérieur du territoire russe.

Principales capacités techniques :

  • Portée de vol : Plus de 300 kilomètres. Cette distance permet d'atteindre des bases militaires, des aérodromes et des centres logistiques russes situés loin de la ligne de front.

  • Poids de l'ogive : Jusqu'à 150 kilogrammes. Une telle puissance est suffisante pour causer des dommages sérieux aux grandes infrastructures.

  • Système de guidage : Le missile utilise trois systèmes pour atteindre sa cible avec précision : inertiel (autonome), satellite (GPS) et visuel (reconnaissance du terrain via caméra). Cela le rend plus résistant aux moyens de guerre électronique.

Plans d'expansion : les super-variantes futures « Block 2 » et « Block 3 »

La société « Destinus » ne compte pas s'arrêter au « Block 1 ». Des travaux sont en cours sur des variantes du missile encore plus puissantes et à plus longue portée. Elles pourraient augmenter considérablement le potentiel de frappe de l'Ukraine.

Variantes futures :

  1. Ruta Block 2 :

    • Portée : 800 km (atteint les profondeurs de la Russie).

    • Ogive : 250 kg (explosion plus puissante).

  2. Ruta Block 3 :

    • Portée : 2000 km (peut atteindre certains objets stratégiques russes).

    • Ogive : 550 kg (pour détruire les cibles les plus lourdes).

Tableau comparatif des différentes variantes du missile « Ruta »

Variante du missile

Portée (km)

Poids de l'ogive (kg)

Statut

Ruta Block 1

300+

150

En service

Ruta Block 2

800

250

En développement

Ruta Block 3

2000

550

En développement

Conclusion : Un tournant historique sur le champ de bataille

L'utilisation par l'Ukraine des missiles de croisière « Ruta » pourrait changer radicalement la situation sur le front. Cela prouve que le complexe militaro-industriel ukrainien (avec des partenaires étrangers) est capable de créer de nouveaux types d'armes à longue portée, inattendues et difficiles à intercepter pour la défense aérienne russe. Si les futures variantes « Block 2 » et « Block 3 » sont également testées et livrées avec succès, l'Ukraine disposera d'une capacité de frappe stratégique ayant un impact sérieux sur la dynamique géopolitique et militaire du conflit.

Partagez cette importante nouvelle militaire avec vos amis et les passionnés de politique ! Beaucoup doivent connaître ce nouveau tournant dans la guerre.

Selon vous, quel sera l'impact des nouveaux missiles « Ruta » sur le cours de la guerre ? Comment la Russie pourrait-elle réagir ? Laissez vos avis dans les commentaires !

Source : Basé sur les rapports du portail TWZ et des chaînes Telegram.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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