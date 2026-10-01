CAS Space reporte le vol inaugural de la fusée Lihong-2 à 2027

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CAS Space reporte le vol inaugural de la fusée Lihong-2 à 2027

L'une des principales entreprises aérospatiales commerciales chinoises, CAS Space a modifié la date du premier vol de sa fusée réutilisable Lihong-2 . Selon Ixbt.com, cet essai crucial a été reporté de fin 2026 au premier trimestre 2027, dans le but de mener des expériences pharmaceutiques dans l'espace. C'est ce que rapporte Ixbt.com.

Cette mission initiale se concentrera sur la cristallisation des protéines et la recherche sur les médicaments à faible poids moléculaire. CAS Space collabore étroitement avec le laboratoire de Guangzhou à cet effet. Le développement du programme scientifique, la préparation des échantillons nécessaires et l'analyse des résultats finaux sont entièrement confiés à ce laboratoire.

Capacités techniques de la fusée Lihong-2

Selon le projet, Lihong-2 s'élèvera au-delà de la ligne de Kármán, considérée comme la frontière conventionnelle de l'espace, soit à plus de 100 kilomètres d'altitude. Cela permettra à l'appareil de maintenir des conditions de microgravité pendant plus de 180 secondes.

La fusée est capable de transporter jusqu'à 3 tonnes de charge utile avec un volume total de 8 mètres cubes. L'appareil, d'une longueur de 18 mètres, décolle avec une masse initiale d'environ 60 tonnes. Il est prévu que son premier étage soit réutilisé jusqu'à 30 fois, ce qui réduira considérablement le coût des vols commerciaux.

La fusée est équipée de moteurs à ergols liquides Liqing-1 fonctionnant au kérosène et à l'oxygène liquide, chacun fournissant une poussée d'environ 30 tonnes. De plus, la partie supérieure de la fusée abrite une capsule spéciale qui revient sur Terre avec succès après l'expérience.

Projets futurs et tourisme spatial

PH-2 également désignée sous l'indice Lihong-2 pourrait devenir à l'avenir la plateforme principale pour des vols touristiques suborbitaux pouvant accueillir jusqu'à sept passagers. Cependant, l'entreprise n'a pas encore annoncé de dates précises pour les missions touristiques.

Cette initiative CAS Space s'inscrit dans la continuité logique des technologies déjà testées. En janvier de cette année, l'entreprise a effectué un vol suborbital de la fusée Lihong-1 et a ramené la capsule sur Terre à l'aide d'un parachute. À une altitude de 120 kilomètres, une expérience de fabrication de métaux de l'Institut de mécanique de l'Académie chinoise des sciences a été réalisée avec succès.

Le secteur pharmaceutique correspond parfaitement aux priorités de l'Administration spatiale nationale chinoise (CNSA). L'agence a inclus les biotechnologies spatiales dans son plan de développement de l'astronautique commerciale pour 2025–2027. De plus, CAS Space participe à des projets biomédicaux orbitaux et développe également la plateforme Lihong-3 destinée à des expériences prolongées, dont le premier vol est attendu en 2028.

CAS SpaceLihong-2Astronautique ChinoiseBiotechnologie SpatialeFusée Suborbitale
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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