Une femme de 28 ans, qui avait signalé être battue par son mari au Kazakhstan, est décédée le lendemain

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Une femme de 28 ans, qui avait signalé être battue par son mari au Kazakhstan, est décédée le lendemain

À Karaganda, au Kazakhstan, Dinara Minbayeva, âgée de 28 ans, est décédée. Quelques heures avant sa mort, la femme avait appelé la police pour signaler qu'elle était battue par son mari. C'est ce qu'a rapporté « Azattyq ».

Il est précisé que Dinara est décédée le 3 juillet 2025. Quelques heures avant son décès, elle avait appelé le 102 et, à la question de l'opérateur « Que se passe-t-il ? », elle avait répondu : « Mon mari me frappe ». Après cela, des policiers se sont rendus sur place et ont emmené le mari. Cependant, il a été relâché environ trois heures plus tard.

Le lendemain, le corps de Dinara a été retrouvé à son domicile. Les documents d'enquête indiquent que son mari a reconnu l'avoir frappée lors d'une dispute. Les proches de la défunte doutent de la version initiale selon laquelle il s'agirait d'un suicide, affirmant qu'elle pourrait avoir été victime de violence.

Initialement, l'affaire avait été classée. Cependant, après l'appel des proches de Dinara, l'enquête a été rouverte et les circonstances de son décès sont à nouveau examinées. Il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives sur les détails de l'incident ou sur la culpabilité juridique d'une personne avant la fin de l'enquête.

Dinara laisse derrière elle deux jeunes enfants. Elle est décédée à l'âge de 28 ans.

Dinara MinbayevaKaragandaAzattyqViolence conjugaleKazakhstan
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«ZAMIN.UZ» rédacteur

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