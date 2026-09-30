Découverte d'une exoplanète autour de l'étoile la plus chaude jamais observée

Les astronomes ont ouvert la voie à une découverte unique en analysant les données du télescope spatial TESS. Selon le site Ixbt.com, une exoplanète potentielle a été détectée autour d'une étoile géante blanc-bleu nommée HD 156295, située dans la constellation du Dragon. Si ce signal est confirmé, cet astre deviendrait l'étoile la plus chaude jamais découverte possédant une planète dans sa zone habitable. C'est ce que rapporte le site Ixbt.com.

Il s'avère que cette étoile, dont la masse est 1,67 fois supérieure à celle du Soleil, possède une température d'environ 7 767 Kelvin. Sa luminosité est 9,16 fois plus élevée que celle du Soleil et, située à seulement 140 années-lumière, elle est visible à l'œil nu. L'objet découvert, nommé HD 156295 b, est environ 6,3 fois plus massif que Jupiter, orbite à 4 unités astronomiques de son étoile et met 2 200 jours pour effectuer une révolution complète.

Approche scientifique et nouvelles méthodes

La recherche d'une planète dans ce système stellaire massif n'a pas été une tâche simple. Les méthodes habituelles de transit et de vitesse radiale sont presque inefficaces pour les sous-géantes de classe A, car leur rotation rapide et l'absence de raies spectrales étroites font obstacle. C'est pourquoi l'équipe de chercheurs a utilisé la méthode du chronométrage des pulsations.

Les étoiles de type Delta Scuti pulsent avec une grande stabilité. La force gravitationnelle de l'objet compagnon déplace légèrement la phase de pulsation, et c'est grâce à ces retards microscopiques que l'orbite du second objet est reconstituée. Les auteurs estiment la fiabilité de cette découverte à environ 50 %, car les variations des pulsations peuvent également imiter un signal orbital.

Observations futures et perspectives

Des étapes ultérieures sont prévues dans le cadre de cette étude. Les données attendues du TESS en 2027 permettront d'étendre la base d'observation à 3 000 jours, aidant ainsi à confirmer l'existence de l'exoplanète. L'astrométrie de Gaia DR4 servira de filtre supplémentaire ; avec une base de 66 mois couvrant la période orbitale complète, elle devrait enregistrer un déplacement de 300 microsecondes si la planète existe réellement.

De plus, 8 candidats naines brunes, pesant entre 25 et 59 fois la masse de Jupiter, ont été trouvés dans le même échantillon. Six d'entre eux tombent directement dans une zone statistiquement rare appelée le « désert des naines brunes ». À l'avenir, le télescope PLATO, conçu pour les étoiles brillantes, devrait augmenter considérablement la précision du chronométrage des pulsations, permettant pour la première fois la recherche de compagnons de la masse de Jupiter autour d'étoiles chaudes de type A.