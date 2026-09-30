Les autorités financières et fiscales du Kazakhstan ont démantelé un vaste système de « blé gris » impliquant l'importation illégale de grandes quantités de céréales russes, masquées en « produits kazakhs » pour être réexportées vers l'Ouzbékistan et d'autres pays de la région. Selon les documents d'enquête des autorités fiscales de la région du Kazakhstan-Occidental, environ 130 000 tonnes de blé, d'une valeur totale de plus de 11,2 milliards de tenges, ont été exportées via des chaînes logistiques illégales.

Le grain était principalement destiné aux marchés de l'Ouzbékistan, de l'Afghanistan et du Tadjikistan. Grâce à de faux contrats établis avec des entreprises fictives et des fermes, les frais de transit ont été dissimulés, causant des pertes de plusieurs milliards de tenges à la compagnie nationale « Chemins de fer du Kazakhstan » (KTJ) et au budget de l'État. Actuellement, 5 personnes sont suspectées dans le cadre de cette affaire de crime économique majeur.

« 130 000 tonnes de céréales, faux contrats et 11 milliards de tenges » : 5 faits clés

Au Kazakhstan,les faits les plus importants sur la contrebande de céréales et l'importation « grise » révélés :

L'ampleur de la contrebande de 130 000 tonnes : Une grande quantité de blé importée des régions frontalières russes a été transitée illégalement via le Kazakhstan ;

L'Ouzbékistan parmi les destinations principales : Les flux de céréales bon marché et masquées ont été exportés vers l'Ouzbékistan, l'Afghanistan et le Tadjikistan ;

Une valeur totale de 11,2 milliards de tenges : Le montant total des produits vendus sous couvert de blé kazakh a dépassé 11,2 milliards de tenges (plus de 2 milliards de roubles) ;

Pertes de milliards pour le rail et l'État : En raison du non-paiement des tarifs de transit, plus d'un milliard de tenges ont été perdus par la KTJ et 1,2 milliard de tenges en taxes par l'État ;

5 organisateurs arrêtés : 5 citoyens ayant dirigé le système, ouvert des entreprises fictives et tenté de déclarer des faillites artificielles font l'objet d'une enquête.

Classification du système d'exportation illégale de céréales et des dommages aux intérêts de l'État

Analyse des mécanismes de fraude, des entreprises participantes et des indicateurs de dommages économiques :

Indicateurs et critères d'analyse Détails du système « gris » et des mécanismes fictifs Conséquences économiques et financières Origine réelle et camouflage Importé des régions frontalières russes et labellisé « blé kazakh » avec de faux documents Abus des avantages à l'exportation des produits nationaux kazakhs Volume total et valeur des produits 130 000 tonnes de blé (valeur totale de 11,2 milliards de tenges) Distorsion de la concurrence loyale sur le marché intérieur et régional Pays de destination des exportations Ouzbékistan, Afghanistan, Tadjikistan (Asie centrale et du Sud) Création artificielle d'un flux d'importations bon marché dans la région Entreprises fictives utilisées TOO « Bakery Nan », « KazGrano », « Perfect Seed », « Weizen », « Golden Grain Kazakhstan » Ouvertes au nom de prête-noms et contrats falsifiés signés Dommages causés au chemin de fer « KTJ » Application d'un tarif intérieur préférentiel au lieu du tarif de transit international Plus d'un milliard de tenges de droits de transit impayés Dommages causés au budget de l'État Tentative de faillite intentionnelle par transfert de fonds vers d'autres entreprises 1,2 milliard de tenges d'impôts et obligations non payés Figurants de l'affaire pénale Personnes ayant agi en tant que membres d'un groupe organisé 5 citoyens officiellement reconnus comme suspects

Expertise économique et agraire : Quel est l'impact de ce système sur le marché de l'Asie centrale et de l'Ouzbékistan ?

Conclusions des experts agricoles et des économistes :

« Prix intérieurs et risque de dumping » : L'exportation de blé russe bon marché sous couvert de « blé kazakh » sans payer les droits de transit crée un dumping sur le marché d'exportation ; si cela a permis l'entrée de matières premières bon marché pour les entreprises de transformation en Ouzbékistan et dans la région, cela détruit la compétitivité des traders honnêtes et des agriculteurs locaux ;

« Le piège de l'utilisation des avantages ferroviaires » : Le transit de marchandises russes via le territoire kazakh est soumis à des tarifs élevés ; les fraudeurs ont utilisé des contrats fictifs avec des agriculteurs kazakhs pour bénéficier des tarifs ferroviaires intérieurs, privant le budget de l'État de milliards de revenus ;

Renforcement du contrôle frontalier et fiscal : La révélation de ce système entraînera désormais une vérification plus stricte des certificats d'origine (ST-1) et des documents phytosanitaires pour les céréales et la farine à la frontière entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan ; cela pourrait entraîner des contrôles supplémentaires et des files d'attente logistiques pour les transporteurs légaux.

Selon vous, le passage de tels flux massifs de blé « gris » à travers les frontières est-il dû à l'habileté des entreprises fictives ou à des failles systémiques dans les organes de contrôle ? Le renforcement du contrôle au Kazakhstan en Ouzbékistanaffectera-t-il le prix de la farine et des produits de boulangerie ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cette analyse importante qui concerne directement l'économie de la région !