Zelensky demande des missiles Patriot à ses alliés et menace la Russie

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Zelensky demande des missiles Patriot à ses alliés et menace la Russie

Dans son allocution vidéo du soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a évoqué les conséquences de la vaste attaque combinée menée contre Kyiv et sa région, exigeant des pays occidentaux la livraison urgente de missiles pour les systèmes Patriot. Le chef de l’État a souligné que la situation concernant l’interception des missiles balistiques était critique, l’Ukraine continuera de mener des frappes de représailles sur le territoire de la Russie a-t-il déclaré.

« La balistique reste le plus difficile » : ampleur de l’attaque et pénurie de missiles

Dans son allocution, Zelensky a évalué les opérations de déblaiement menées à Kyiv, Boryspil et Brovary, révélant les points faibles de la défense aérienne :

« Une grande partie de la journée, les opérations visant à éliminer les conséquences de l’attaque se sont poursuivies à Kyiv et dans la région, notamment à Boryspil et Brovary. Il s’agissait d’une frappe combinée : de nombreux missiles balistiques et de croisière ainsi que des drones ont été utilisés. Malheureusement, la situation liée aux missiles balistiques reste actuellement la plus difficile. Alors qu’environ 90 % des missiles de croisière ont été interceptés, les chiffres sont nettement plus faibles pour les missiles balistiques », a déclaré Volodymyr Zelensky.

Situation à Kyiv et détails sur l’approvisionnement en armes

Catégorie

Situation et principaux détails

Zones touchées par l’attaque

La ville de Kyiv, ainsi que les environs de Boryspil et Brovary

Moyens utilisés pour les frappes

Missiles de croisière (90 % interceptés), missiles balistiques et drones

Demande principale

Missiles supplémentaires pour les systèmes de défense aérienne Patriot

Condition d’achat

Pas une aide gratuite, mais une volonté d’acheter a été exprimée

Principal obstacle

Le retard des décisions politiques aux États-Unis et chez les alliés, ainsi que le manque de financements

Riposte

Projet de nouvelles frappes contre des cibles situées à l’intérieur de la Russie

« Nous ne demandons pas de cadeaux, nous sommes prêts à acheter »

Le dirigeant ukrainien a souligné l’importance décisive des décisions politiques des alliés et appelé les États-Unis et leurs partenaires occidentaux à agir rapidement :

« Nous avons besoin de missiles pour les Patriot, et seuls nos partenaires peuvent nous les fournir. Nous ne parlons pas de cadeaux — l’Ukraine est prête à acheter ces armes. L’essentiel est que des décisions politiques soient prises, en premier lieu aux États-Unis. »

Crise financière et nomination d’un nouveau ministre

Par ailleurs, lors de la cérémonie de présentation du nouveau ministre de la Défense, Ievgueni Khmara, Zelensky a reconnu ouvertement que le manque criant de financements pour mener la guerre constituait le principal problème de Kyiv. Il a néanmoins affirmé que l’Ukraine élargirait ses capacités de riposte.

Pensez-vous que les pays occidentaux peuvent protéger pleinement le ciel ukrainien en fournissant des missiles supplémentaires aux systèmes Patriot, ou les contraintes financières et industrielles l’en empêcheront-elles ?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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