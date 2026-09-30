Samsung présente les nouvelles tablettes Galaxy Tab S12 Ultra et Tab S12+

La société sud-coréenne Samsung a officiellement dévoilé ses tablettes phares les plus avancées : les modèles Galaxy Tab S12 Ultra et Galaxy Tab S12+. Selon Ixbt.com, ces appareils, qui allient hautes performances et technologies de pointe, sont conçus pour répondre à toutes les exigences des utilisateurs modernes, et leur commercialisation débutera le 7 octobre de cette année. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

À une époque où le marché des gadgets high-tech évolue rapidement, les nouveaux fleurons attirent l'attention non seulement par leur matériel puissant, mais aussi par un support logiciel à long terme. Les deux appareils fonctionnent sous le système d'exploitation One UI 9 basé sur Android 17, et Samsung a annoncé qu'ils bénéficieraient de mises à jour continues pendant 7 ans.

Capacités techniques et caractéristiques de l'écran

La principale différence entre les appareils réside dans leurs dimensions et les paramètres de leurs écrans. Le modèle Galaxy Tab S12 Ultra, de grande taille, est équipé d'un écran AMOLED de haute qualité de 14,6 pouces avec une résolution de 2960 × 1848 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. De son côté, la version Galaxy Tab S12+ est légèrement plus compacte, dotée d'un panneau de 12,6 pouces avec une résolution de 2800 × 1752 pixels.

En termes de performances, les deux tablettes s'appuient sur le processeur moderne MediaTek Dimensity 9500. La version Ultra dispose d'une batterie de 11 600 mAh, tandis que le modèle Tab S12+ est équipé d'une batterie de 10 600 mAh. Les deux tablettes prennent en charge la technologie de charge rapide filaire de 45 W.

Appareils photo, connectivité et capacités de stockage

Les capacités photo et les normes de connexion sans fil diffèrent également selon les modèles. La Galaxy Tab S12 Ultra est équipée d'un double appareil photo principal composé de capteurs de 13 et 8 mégapixels, ainsi que d'une caméra frontale de 12 mégapixels. La Tab S12+ possède un seul capteur principal de 13 mégapixels et une caméra frontale de 12 mégapixels. En matière de connectivité, le modèle Ultra prend en charge la dernière norme Wi-Fi 7, tandis que la Tab S12+ est limitée au Wi-Fi 6E, bien que les deux disposent du Bluetooth 6.0.

Samsung, tout en conservant ses avantages traditionnels, a ajouté le stylet propriétaire S Pen aux deux appareils. L'interface One UI 9 permet de diviser la zone de travail de l'écran entre trois applications simultanément et inclut les fonctions pertinentes de Galaxy AI. La possibilité d'installer des cartes mémoire microSD jusqu'à 2 TB est également conservée.

Concernant les prix sur le marché, aux États-Unis, le prix de départ de la Galaxy Tab S12+ est de 1200 dollars, tandis que la version Ultra commence à 1400 dollars. Sur le marché européen, la commercialisation est prévue respectivement à 1330 euros et 1570 euros.